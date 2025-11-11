Sénégal: L'accusant de l'avoir grugé - Le neveu envoie son oncle en prison et prend son vol pour l'Italie

Le jour où son oncle E.H.D. Sow a été placé sous mandat de dépôt pour abus de confiance, à la suite de sa plainte pour des meubles estimés à 3,5 millions de FCfa, A. Sow a pris son vol pour l'Italie. Mais il a été débouté de sa demande et son oncle est relaxé, le vendredi 8 novembre 2025.

Incongrue, cette affaire. Émigré en Italie, A. Sow poursuivait son oncle E.H.D. Sow, âgé de 66 ans, pour abus de confiance. Si l'on se réfère aux éléments du dossier, le neveu a soutenu, le vendredi 8 novembre 2025, après avoir confié à son oncle les clés de l'appartement meublé qu'il occupe à Dakar lors de ses vacances. E.H.D. Sow en a profité pour voler ses meubles, à en croire la partie civile.

Attrait à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, le prévenu a donné une version différente de celle de celui qu'il considérait comme un fils. Courant 2022, son neveu et lui, tous les deux émigrés en Italie, se sont bagarrés en Croatie où ils s'étaient rendus pour écouler leurs marchandises. Les autorités judiciaires croates ont infligé une amende salée à A. Sow. En vacances au Sénégal en octobre 2025, ce dernier en a profité pour déposer une plainte contre lui. Il n'a pas volé les meubles, mais les a gardés chez lui pour plus de sécurité. La partie civile lui en veut pour l'amende.

Le conseil de A. Sow a estimé qu'il y a aussi un vol avec effraction. S'il était de bonne foi, le prévenu aurait restitué les meubles depuis 2022. Mais il en a vendu une partie et installé une autre chez lui. Les meubles ont été estimés à 3,5 millions de FCFA. L'avocat a réclamé 10 millions de FCFA. Le représentant du parquet a requis l'application de la loi. Pour la défense, A. Sow est une partie civile « de mauvaise foi et méchante. Il a fait exprès de quitter le Sénégal le jour même où son oncle s'est retrouvé derrière les barreaux. Depuis leur bagarre en 2022, il a une rancune tenace envers lui. L'avocat a sollicité et obtenu la relaxe. La partie civile a été déboutée de sa demande.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres