Sénégal: Ligue 1 pro - Huit équipes se partagent la tête, Guédiawaye Fc n'y arrive pas

Contrairement aux deux succès enregistrés lors de la journée d'ouverture, la 2e journée du championnat professionnel de Ligue 1 a été prolifique avec six vainqueurs pour seulement deux matches nuls. Le Casa Sports reste toujours leader grâce à une meilleure différence de buts, alors que Guédiawaye Fc continue de patauger.

Les filets ont tremblé dans tous les stades, sauf celui de l'As Cambérène (15e, 1pt) qui a glané son premier point dans l'élite après avoir tenu en échec (0-0) Dakar Sacré-Coeur (3e, 4 pts). Le promu, qui avait été balayé (0-4), la semaine dernière, a, cette fois-ci, réussi à préserver ses cages inviolées. Mais il en faudra plus pour rester en Ligue 1. Son bourreau, le Casa Sports (1er, 4 pts), s'est, lui, fait accrocher (1-1) par l'Asc Hlm (9e, 2 pts) qui réussit cette prouesse pour la 2e fois de suite.

Longtemps devant au tableau d'affichage, le club ziguinchorois a surtout payé son manque d'efficacité et l'a payé cher. En effet, plusieurs clubs sont revenus à sa hauteur, à l'image du Stade de Mbour (2e) qui est allé s'imposer (2-0) sur la pelouse de Génération Foot (14e, 1pt). C'est une très bonne opération réalisée par les Piroguiers de Mbour, promus cette saison mais qui ont des ambitions très élevées. Ce départ canon le prouve à suffisance. La Sonacos (4e, 4 pts) aussi est à prendre très au sérieux.

Le club de Diourbel s'est défait (2-1) de Wally Daan (12e, 1pt) alors qu'il partait de loin selon les pronostics. C'est le même sentiment observé à l'occasion de la victoire (1-0) de l'Us Ouakam (7e, 4 pts) sur le Jaraaf de Dakar (11e, 1 pt). Les Requins, privés de deux buts dans le match, ont su attendre les dernières minutes du temps additionnel pour porter l'estocade aux « Verts et Blancs » de la Médina avec un but assassin de Djibril Ndoye (90+3).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette défaite du champion sortant vient lui rappeler que la reconquête du titre ne sera pas une sinécure, qu'elle sera parsemée d'embûches et qu'elle passera par des performances plus solides et plus efficaces.

À Rufisque, la fête s'est prolongée jusque tard dans la nuit car les supporters ont longtemps attendu le retour de Teungueth Fc (5e, 4 pts) vainqueur (2-1) de son déplacement sur la pelouse de la Linguère (10e, 1 pt) pour communier avec eux. Un peu plus tôt, son voisin et rival historique, Ajel (6e, 4 pts) avait déjà montré la voie en battant (1-0) l'As Pikine (13e, 1 pt) dans un match particulièrement rythmé. L'Us Gorée (8e, 4 pts) s'est aussi sortie d'un match piège qui l'opposait à Guédiawaye Fc (16e, 0pt) en récoltant le gain du match (1-0).

Ce n'était pourtant pas gagné d'avance car les Crabes sortaient d'un match abouti malheureusement perdu (1-3) contre Dsc lors de la 1ère journée et qu'ils avaient besoin de lancer leur saison par une victoire. Mais les « Insulaires », dans la lignée de leur très bonne saison de l'année dernière, ont montré qu'il en fallait plus pour être inquiétés et qu'ils sont déterminés à rester le plus longtemps possible dans le bon wagon.