Mali: Inauguration d'une deuxième mine de lithium à Bougouni

Le Président de la Transition au Mali, le Général d'armée, Assimi Goïta, a présidé lundi 3 novembre 2025 dans la ville de Bougouni (sud), la cérémonie d'inauguration de la deuxième mine de lithium du Mali, exploitée par Les Mines de Lithium de Bougouni SA (LMLB SA), indique un communiqué de la Présidence.

L'évènement a enregistré la présence des membres de gouvernement, du Président du Conseil national de la transition (CNT), du gouverneur de Bougouni, des autorités administratives et traditionnelles de la région, de la société civile, sans oublier des partenaires étrangers dont le représentant de l'ambassade de Chine au Mali.

La mine de Bougouni s'inscrit dans la Vision Mali Kura N̦ataasira ka bꞓn san 2063 ma, qui vise à transformer les ressources naturelles du pays en leviers de croissance durable et inclusive.

Développée par Kodal Mining UK Ltd et Hainan Mining Co. Ltd (filiale du groupe chinois Fosun), en partenariat avec l'État malien et des investisseurs locaux (35 % du capital), la mine nécessite un investissement initial de 65 millions de dollars, sachant que la première phase du projet permettra la production annuelle d'environ 120.000 tonnes de concentré de spodumène.

Toujours d'après le communiqué, en combinant la production de Bougouni et de Goulamina (deuxième mine de lithium du pays), le Mali devrait atteindre 590.000 tonnes de lithium en 2026, se hissant ainsi au premier rang africain. Les autorités de Bamako évoquent «une nouvelle étape dans la stratégie nationale de valorisation des ressources minières et de souveraineté économique».

Dans son allocution, le Ministre des Mines a souligné la portée symbolique de cette inauguration. « En moins d'un an, le Chef de l'État a effectué trois visites de haut niveau à Bougouni : après la centrale solaire de Tiakadougou-Dialakoro et la première mine de lithium à Goulamina, voici aujourd'hui celle de Bougouni », a rappelé Pr Amadou Keïta, saluant un leadership tourné vers le développement et la prospérité nationale.

Avant d'ajouter que le secteur minier, désormais considéré comme le pilier de la souveraineté économique, fait l'objet d'une réforme profonde.

« Nous avons annulé 121 titres miniers, dont 100 permis de recherche, pour assainir le secteur et mettre fin au désordre qui y a longtemps régné », s'est félicité Pr. Amadou Keïta, avant de saluer la qualité du partenariat entre le Mali, la Chine et le Royaume-Uni, autour de la deuxième mine.

« Nous partageons une même ambition : faire du lithium de Bougouni un moteur de croissance et un exemple de partenariat équilibré entre investisseurs étrangers et État souverain », a renchéri le Président du Conseil d'administration de Kodal Mining UK et Directeur Général de Hainan Mining, Teng David Lei.

Cette inauguration représente un grand pas en avant pour le plan de développement économique du pays, mettant en évidence la nécessité de tirer le meilleur parti des richesses naturelles du Mali. Ce projet de mine de lithium est vu comme un moteur pour booster l'économie, avec l'objectif de renforcer l'indépendance financière du Mali.