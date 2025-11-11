Le Premier ministre, le Général de Division Abdoulaye Maïga, a échangé ce jeudi 6 novembre 2025 avec l'ensemble des syndicats des chauffeurs et conducteurs routiers du Mali. Cette rencontre intervenait à un moment crucial, en ce sens que le secteur est confronté à des défis majeurs liés à l'insécurité et aux difficultés d'approvisionnement en hydrocarbures.

Malgré les épreuves rencontrées sur les corridors, la forte délégation de chauffeurs a réaffirmé son engagement total. Le Secrétaire général de la Coordination Nationale des Syndicats et Associations des Chauffeurs et Conducteurs routiers, Marafa Touré, a déclaré avec ferveur : "Nous sommes prêts à tout donner. Nos ressources, notre énergie. Nous nous battrons corps et âme pour le Mali." Ces propos témoignent de la résilience et du patriotisme des professionnels du transport, selon un communiqué de la Primature.

La rencontre a été l'occasion pour les syndicats de formuler leurs principales doléances, notamment l'application intégrale de la convention collective, la résolution des tracasseries à la douane et aux postes de contrôle, ainsi que le renforcement du système d'assurance maladie.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Premier ministre a salué le travail accompli par les chauffeurs, souvent au-delà de leurs limites, dans un contexte marqué par les attaques ciblées des groupes terroristes. Il a appelé à l'union sacrée et à davantage de vigilance. Le Chef du gouvernement a assuré que les Forces Armées de Défense et de Sécurité (FADS) mettent tout en oeuvre pour sécuriser les axes routiers.

Le Général Maïga a également promis que les doléances formulées seront examinées par les départements ministériels concernés. La rencontre s'est tenue en présence des ministres chargés du Travail, du Transport, de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, ainsi que du ministre de l'Industrie et du Commerce.