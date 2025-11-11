Ghana: Des objets en or et en bronze restitués au roi des Ashantis

Plus de 130 objets en or et en bronze détenus au Royaume-Uni et en Suisse ont été restitués au Ghana, a annoncé le roi des Ashantis, un peuple de ce pays d'Afrique de l'Ouest.

Au Ghana, plus 130 trésors, objets royaux en or et en bronze, et autres oeuvres d'arts du royaume Ashanti, sont de retour à Kumasi : des insignes royaux, des tambours et des poids d'or cérémoniels jusque-là détenus au Royaume-Uni et en Afrique du Sud.

C'est une nouvelle étape vers une restitution plus complète du patrimoine de ce royaume, pillé pour une grande part lors d'affrontements avec les forces coloniales britanniques à la fin du XIXe siècle.

Des trésors de la cour royale des Ashantis, pillés il y a 150 ans, de retour au Ghana

Des oeuvres plus récentes également restituées

Avant de pouvoir retourner à Kumasi, leur terre d'origine, la centaine d'oeuvres d'arts et objets royaux ont dû être pistés à travers les continents. Achetés par un collectionneur suisse en 1904, ces pièces patrimoniales du royaume Ashanti ont ensuite été acquises par le groupe minier AngloGold Ashanti pour être exposées en Afrique du Sud.

C'est là-bas qu'Ivor Agyeman-Duah, historien et directeur du musée du Palais de Manhyia, a débuté les négociations en vue de leur restitution. « Le roi ashanti m'a demandé de me rendre en Afrique du Sud pour mener une analyse d'authentification, ce que j'ai fait, explique-t-il. Nous avons ensuite conclu un accord pour que ces objets reviennent à Kumasi. Cela nous a pris deux ans de négociations ».

À ces 110 objets se sont également ajoutés une vingtaine d'autres, en provenance cette fois-ci de collectionneurs britanniques, dont un tambour en bois saisi lors du siège de Kumasi par les forces coloniales britanniques en 1900, mais également des oeuvres d'arts plus récentes. « Il y a des oeuvres très contemporaines, produites dans les années 1960, précise Ivor Agyeman-Duah. Elles seront pour la plupart exposées dans un musée nouvellement construit, dédié à l'art contemporain ».

Aujourd'hui, l'historien dit être en phase de négociations avec des musées en Angleterre et en Écosse pour continuer à oeuvrer au retour du patrimoine ashanti.