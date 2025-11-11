Afrique: CAN 2025/Petits nouveaux, dernière chance - Les enjeux des rencontres amicales chez les favoris

La fenêtre internationale de novembre représente la dernière chance de se préparer avant la CAN au Maroc en décembre. Les sélectionneurs testent les derniers joueurs et les jeunes pousses veulent se faire remarquer. Tour d'horizon des listes de la dernière ligne droite chez les favoris.

Deux jolies prises pour le Sénégal

Édouard Mendy, Sadio Mané, Kalidou Koulibaly et Idrissa Gana Gueye seront évidemment de la partie pour affronter le Brésil et le Kenya en match amical. Et ils auront une nouvelle jeunesse à encadrer. Pape Thiaw a convoqué pour la première fois l'ailier du PSG Ibrahim Mbaye (17 ans) -- qui avait aussi le choix de jouer pour le Maroc et la France -- et le défenseur central de Strasbourg Ibrahim Sarr (20 ans), qui était suivi de près par la Fédération française de football en raison de son très bon début de saison en club.

Le jeune Assane Diao (20 ans), qui avait manqué les derniers rassemblements en raison d'une blessure, devra confirmer qu'il a bien une place dans cet effectif en attaque. Tandis qu'en pointe se dessine une bataille entre Nicolas Jackson, Habib Diallo et Boulaye Dia pour du temps de jeu et un statut de titulaire à ce poste une fois arrivé au Maroc. Au milieu de terrain, enfin, les blessures d'Habib Diarra et Lamine Camara ont ouvert une place pour le retour de Rassoul Ndiaye, qui devra en profiter pour marquer des points.

Une infirmerie marocaine bien remplie

Le Maroc est au chevet d'Achraf Hakimi, blessé à la cheville en Ligue des champions avec le PSG. Mais d'autres enjeux demeuraient concernant la liste de Walid Regragui, qui a choisi de ne convoquer aucun des champions du monde U20 d'octobre dernier. « Ils ne sont pas loin des 27. Mais pour la CAN, il faut de l'expérience », s'est-il justifié.

Pas de jeunes pousses ? Place à l'expérience donc, puisque l'ex-capitaine Romain Saïss (35 ans) fait son retour en sélection après une année et demie d'absence, polluée par des blessures. Aux côtés de Saïss, dans le couloir droit de la défense, Noussair Mazraoui devrait suppléer Hakimi, à moins que Mohamed Chibi ne bénéficie de temps de jeu. Et dans le couloir gauche, Anass Salah-Eddine, un petit nouveau, pourrait bénéficier de ses premières minutes.

Côté infirmerie, Zakaria Aboukhlal, Zakaria El Ouahdi, Bilal Nadir et Maroan Sannadi ratent une dernière chance de se montrer sous les couleurs de la sélection. Sofiane Diop, lui, retrouve les Lions de l'Atlas à la faveur de ses bons matchs avec Nice.

Algérie : une histoire d'absents

La densité de la sélection algérienne pousse souvent à se concentrer sur les grands absents. Dans la dernière liste de Vladimir Petkovic avant la CAN, certains habitués des Fennecs manquent à l'appel : Youcef Belaïli, Nabil Bentaleb, Yassine Benzia et Said Benrahma ne disputeront pas les amicaux contre le Zimbabwe et l'Arabie Saoudite. Amine Gouiri, blessé, et Youssef Attal et Himad Abdeli encore trop justes, ne sont pas appelés non plus.

En revanche, les deux compères du Dinamo Zagreb, Ismaël Bennacer et Monsef Bakrar retrouvent la sélection. Tandis que le jeune défenseur central de 18 ans Elias Benkara, qui a fait ses gammes avec les sélections de jeunes en Allemagne, a opté pour l'Algérie et se retrouve convoqué pour la première fois. Tout comme le milieu de terrain de Charleroi, Yassine Titraoui. Enfin, le casse-tête du poste de gardien reste entier avec la convocation du trio Oussama Benbot, Luca Zidane et Alex Guendouzi.

Les surprises d'Émerse Faé

Il est probable qu'Émerse Faé donne une chance à plusieurs d'éléments avant d'arrêter son choix pour la CAN. D'abord parce que le milieu de terrain de Trabzonspor Christ Inao Oulaï (19 ans) et l'attaquant des Queens Park Rangers Richard Koné (22 ans) ont été appelés pour la première fois. Le joueur de Braga, Mario Dorgeles, pourrait bénéficier de temps de jeu un an après sa dernière apparition chez les Éléphants.

Armel Zohouri, qui a connu des premières sélections chez les A en octobre, profitera d'une nouvelle occasion pour convaincre. Du côté des cadres, Haller, Kessié, Fofana... et compagnie sont reconduits. Mais Nicolas Pépé, Wilfried Singo et Simon Adingra sont absents.

Broos livre une liste resserrée... et donc définitive ?

Trois novices de la scène internationale font leur apparition parmi les 23 joueurs appelés par Hugo Broos pour la fenêtre internationale de novembre. Il s'agit de Puso Dithejane, Keletso Makgalwa et Masindi Nemtajela. Le dernier, qui monte en puissance avec les Orlando Pirates était attendu pour apporter de la fraîcheur à l'entrejeu des Bafana Bafana.

Pour le reste, peu de surprise. « 75, 80 % de l'équipe est connue », a expliqué Broos en conférence de presse, qui compte évidemment sur ses cadres, de Ronwen Williams dans les buts à Lyle Foster en pointe. Mis à part les jeunes pousses qui auront une chance de briller en amical contre la Zambie, les convoqués ont donc de grandes chances d'obtenir leur billet pour le Maroc.

L'Égypte enregistre le retour de Marmoush

Depuis sa blessure au genou mi-septembre, Omar Marmoush n'a pas tout à fait renoué avec le statut qui était le siens sous les ordres de Pep Guardiola à Manchester City. Mais il devrait retrouver son rang chez les Pharaons puisqu'Hossam Hassan l'a convoqué, après l'avoir laissé au repos lors du rassemblement d'octobre. Dans le mini-tournoi organisé aux Émirats arabes unis où l'Égypte affrontera d'abord l'Ouzbékistan, Marmoush et Mohamed Salah seront de nouveau réunis pour animer le front de l'attaque.

À relever aussi la présence de trois joueurs du Zamalek : Ahmed Fattouh et Mohamed Shehata font leur retour, Mohamed Ismail est appelé pour la première fois. À noter également le retour en force d'Ahmed El-Shenawy, dont le superbe début de saison dans les buts de Pyramids FC lui a rouvert les portes de la sélection... pour du temps de jeu ?

Enfin, un autre petit nouveau incarne la volonté d'Hassan de faire quelques tests avec cette liste élargie de 26 joueurs. Le défenseur du Ceramica Cleopatra Marwan Osman tentera ainsi de faire bonne impression. De même que Salah Mohsen, l'attaquant d'Al-Masry, qui n'a plus porté le maillot des Pharaons depuis 2022.