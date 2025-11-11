Ile Maurice: La FCC ordonne qu'un médecin de la police ausculte Junaid Fakim

L'affaire de l'arrivée du magnat malgache Mamy Ravatomanga à Maurice, dans la nuit du 11 au 12 octobre, continue de mobiliser les autorités. Déjà éclatée en plusieurs volets d'enquête, elle concerne à la fois des suspicions de blanchiment d'argent et des irrégularités liées à l'atterrissage d'un jet privé sur le sol mauricien.

Dans ce contexte, la Financial Crimes Commission (FCC) a ordonné qu'un médecin de la police procède à l'examen de l'ex-commissaire de la FCC, Junaid Fakim, sur instruction de la cour. Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'un interrogatoire de ce dernier dans l'affaire sur une réunion entre Mamy Ravatomanga et lui, à Quatre-Bornes.

Investigation de la CID sur le jet

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'enquête élargie concerne l'atterrissage illégal du Cessna 560XL, immatriculé 5RHMR, appartenant au groupe Sodiat Aviation, par la Criminal Investigation Division (CID) de l'aéroport. Mamy Ravatomanga hospitalisé, ses interrogatoires sont pour l'heure limités par son état de santé. Les enquêteurs poursuivent néanmoins leur travail, à la fois à la FCC et à l'aéroport sir Seewoosagur Ramgoolam, où la CID est chargée d'auditionner les acteurs de cette affaire. Depuis plusieurs jours, elle entend plusieurs personnes, allant des témoins aux suspects, ainsi que des professionnels de l'aviation.

Parmi les personnes auditionnées figurent Gilbert Noël, ancien membre du conseil d'administration d'Airport Holdings Ltd et de Jet Prime Ltd, Andry Patrick Rabetokotany et Lovanirina Rabetokotany Ravatomanga, respectivement le gendre et la fille de Mamy Ravatomanga. Les enquêteurs se sont particulièrement intéressés à leur présence au Jet Prime Lounge peu après l'arrivée du jet transportant le magnat, son épouse, Ramy Nivo Haingonirina Rakotoniary, Aina Fenosoa, Ramy Mialy Tiana Ravatomanga et l'ex-Premier ministre malgache, Christian Ntsay. Chaque personne entendue a pu repartir après avoir fait sa déposition, mais toutes demeurent à la disposition des autorités pour de possibles compléments d'enquête.

Les investigations cherchent notamment à identifier la personne qui avait donné les instructions ayant permis l'atterrissage du jet privé et si cette opération avait été soigneusement planifiée depuis Madagascar. La FCC, de son côté, continue de coordonner les expertises et les interrogatoires, tout en respectant les contraintes médicales entourant l'état de santé de Mamy Ravatomanga.