Ile Maurice: Richard Duval met fin au mandat de Claire Le Lay

11 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)

Le mandat de Claire Le Lay à la tête de la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) a pris fin ce mardi 11 novembre au matin.

Contactée, une source au ministère du Tourisme a confirmé l'information, précisant que le ministre Richard Duval a exercé ses prérogatives pour mettre fin à la nomination du présidente du conseil d'administration. Claire Le Lay a, elle aussi, confirmé la décision.

Selon les informations recueillies de plusieurs sources, les relations entre le ministère et la présidente n'étaient plus au beau fixe depuis quelque temps déjà, sur fond de divergences d'opinion et de gestion.

Des développements sont attendus dans l'après-midi.

Claire Le Lay, installée à Maurice depuis 1993, avait été nommée présidente de la MTPA le 31 janvier 2025.

Issue du monde de la communication et du luxe, elle avait succédé au très controversé Arvind Bundhun dans un contexte de reconstruction de l'institution.

