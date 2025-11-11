Ile Maurice: Ramgoolam dénonce l'inaction passée

Le Premier ministre Navin Ramgoolam a salué, ce mardi 11 novembre à l'Assemblée nationale, la saisie record de 433 kilos de cocaïne à bord du navire Alpha Bravery, tout en dénonçant l'inaction des autorités sous le précédent gouvernement lors d'un cas similaire en 2024.

Dans une déclaration au Parlement, le chef du gouvernement a détaillé l'opération menée conjointement par la National Coast Guard (NCG), la police, l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU), la Mauritius Revenue Authority et d'autres unités spécialisées. L'intervention, qualifiée de «record-setting seizure», a permis de récupérer 433,10 kg d'une substance suspectée être de la cocaïne, d'une valeur estimée à Rs 6,5 milliards.

L'Alpha Bravery, battant pavillon grec et transportant du minerai de fer du Brésil vers la Chine, a sollicité une escale à Maurice le 7 novembre, après la découverte de 15 colis suspects dans la salle des machines. Sur instruction du commissaire de police, les commandos de la NCG ont intercepté le navire dès le lendemain, en haute mer, avant de l'escorter jusqu'à Port-Louis, où les autorités ont confirmé la présence de la drogue.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

«Cette saisie démontre la capacité de nos forces à agir vite et efficacement. Elle marque un tournant dans notre lutte contre le trafic transnational», a affirmé le Premier ministre.

Ramgoolam a salué la coordination exemplaire entre les forces de sécurité et rappelé que l'opération avait été conduite «dans le strict respect du droit maritime international».

Mais le chef du gouvernement a aussi pointé du doigt la négligence des autorités précédentes. Revenant sur un épisode survenu en juin 2024, il a révélé que deux navires suspects avaient alors croisé près des côtes mauriciennes : «Celui qui s'est dirigé vers les Seychelles a été intercepté par les autorités seychelloises, qui ont saisi 900 kg de stupéfiants. Mais le navire qui approchait nos eaux, lui, a été laissé libre», a-t-il déploré.

«La police avait été alertée, mais elle a fait la sourde oreille, au grand désarroi du Régional Maritime Information Centre (RMIC).»

Le Premier ministre a assuré que son gouvernement demeurait inébranlable dans sa lutte contre le narcotrafic, évoquant le soutien de l'Inde pour le contrôle de la vaste zone économique exclusive mauricienne.

«Nous serons impitoyables contre la mafia en tout genre», a conclu Navin Ramgoolam.