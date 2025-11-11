Sénégal: Le village de Fouloum accède à l'eau courante, grâce à Dangote Cement Sénégal

Thiès — Le directeur général de Dangote Cement Sénégal, Ousmane Mbaye, a inauguré, lundi, un forage d'un débit de 50 mètres cubes par heure, un ouvrage construit par ce cimentier à Fouloum, un village situé dans le département de Thiès (ouest).

Cet ouvrage hydraulique est le fruit d'efforts fournis pendant plusieurs années, a dit M. Mbaye lors de la cérémonie d'inauguration, en présence d'Yves Lamine Ciss, le maire de Mont-Rolland.

Selon lui, la construction du forage aux frais de Dangote Cement Sénégal fait partie des activités de responsabilité sociale que mène la cimenterie au profit des riverains de ses usines.

L'ouvrage d'une profondeur de 230 mètres, équipé d'un groupe électrogène et destiné à l'approvisionnement en eau des habitants de Fouloum, a coûté 66,4 millions de francs CFA à la filiale sénégalaise de la cimenterie nigériane Dangote, a indiqué son directeur général.

"L'exploitation de cet ouvrage aura un impact considérable sur les populations de Fouloum", a assuré Ousmane Mbaye.

Le forage va non seulement ravitailler en eau les ménages, il contribuera en même temps au développement des activités agricoles et maraichères des habitants de ce village situé dans la commune de Mont-Rolland, selon M. Mbaye.

Le directeur général de Dangote Cement Sénégal et le maire de Mont-Rolland, lors de la cérémonie d'inauguration du forage

"L'équation de l'indisponibilité de l'eau est résolue", a dit Ousmane Mbaye, ajoutant que l'agriculture et le maraîchage vont générer davantage de revenus, grâce au nouvel ouvrage hydraulique.

Yves Lamine Ciss s'est montré plus optimiste que le directeur général de Dangote Cement Sénégal. Le forage va accroître les opportunités économiques du village et aider à ralentir la ruée de ses jeunes vers les villes, selon M. Ciss.

Il a demandé aux habitants de Fouloum de payer régulièrement leurs factures d'eau et de bien entretenir le forage.