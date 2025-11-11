Sénégal: 'Mémoires des tirailleurs', un podcast à vocation pédagogique lancé à Dakar

Dakar — La Maison de l'oralité et du patrimoine "Kër Leyti", avec le soutien de l'ambassade de France au Sénégal, vient de lancer un podcast à vocation pédagogique et historique, dans le cadre des efforts visant l'établissement de la vérité historique sur le massacre de Thiaroye en 1944.

A travers les voix des tirailleurs sénégalais et de leurs familles, ce podcast de 10 épisodes de 20 minutes chacun, intitulé "Mémoires des tirailleurs", explore la transmission intergénérationnelle de la mémoire, en mêlant récit intime et regards croisés entre le passé et le présent.

"Ces tirailleurs avaient des rêves de grandeur et de liberté. Et aujourd'hui, on ne sait presque rien d'eux. Donc, le podcast a une vocation pédagogique, mais aussi scientifique. Il s'agit ici de faire taire les mensonges autour des tirailleurs et de générer un récit nouveau sur leur vie avant d'être tirailleurs, leur vie dans l'armée et leur vie après leur engagement militaire", a déclaré l'initiateur du podcast, le conteur Massamba Guèye.

Il s'exprimait à l'occasion du lancement officiel, il y a quelques jours, de ce podcast reparti en dix épisodes en français et dix autres en wolof ou en pulaar, en présence de quelques anciens combattants et des représentants de la diplomatie française.

Il rappelle que, dans le domaine du patrimoine immatériel, la transmission orale disparaît avec celui qui possède la mémoire. D'où, selon lui, l'importance de mettre en avant ces tirailleurs qui sont toujours au centre de l'actualité.

"Nous avons beaucoup perdu en Afrique aujourd'hui parce que nous n'avons pas considéré que ces tirailleurs, au-delà d'être des sujets de curiosité, sont des gens porteurs de messages", a-t-il expliqué.

Selon l'ambassadrice de France au Sénégal, Christine Fages, ce podcast reste un espace de parole, permettant aux tirailleurs de raconter leur histoire, tout en livrant leur "vérité et ressenti" de la vie qu'ils ont menée.

"C'est aussi un espace, un acte de reconnaissance pour nous, d'hommage aux tirailleurs qui ont risqué leur vie pour la liberté dans le monde, et aussi un acte de transmission pour que les jeunes générations puissent voir et entendre ce qu'a été cette histoire des tirailleurs", a-t-elle ajouté.

"Nous avons assisté à un podcast qui est très important dans le cadre où nous sommes aujourd'hui, à la recherche de la vérité. Et après l'avoir suivi, je me suis dit que nous avons peut-être un autre outil qui va nous permettre d'avancer vers la vérité historique, car nous sommes dans une dynamique de la recherche de cette dernière", a de son côté soutenu le directeur des archives et du patrimoine historique des armées sénégalaises, colonel Saliou Ngom.

Les tirailleurs sénégalais sont un corps de militaires appartenant aux troupes coloniales constitué au sein de l'Empire colonial français en 1857, et dissous au début des années 1960.

Ils se sont battus aux côtés de la France lors de la Première et de la Seconde Guerre mondiale.

Le 1er décembre 1944, dans le camp militaire de Thiaroye, près de Dakar, l'armée française avait ouvert le feu sur des tirailleurs sénégalais qui réclamaient le versement de leurs soldes.

Le bilan de 35 morts donné par les autorités françaises, estimé à dix fois plus par des historiens, est l'une des grandes pommes de discorde entre Paris et les Etats dont étaient originaires les 1 600 soldats démobilisés après avoir participé à la libération de la France lors de la seconde Guerre mondiale.