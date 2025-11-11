Sénégal: Investissement local - Le Club des Entreprises du FII Sénégal s'engage

Le Club des Entreprises du FII Sénégal, qui regroupe une quinzaine d'entrepreneurs sénégalais a été reçu lundi, par le Directeur général de l'Apix, Bakary Séga Bathily. Sélectionnés parmi plus de 800 candidatures, ils se distinguent par la qualité, d'après M. Bathily par l'innovation et l'impact de leurs initiatives.

Le Directeur général de l'Agence nationale en charge de la promotion des investissements et des grands travaux du Sénégal (Apix), Bakary Séga Bathily a échangé lundi, avec 15 entrepreneurs sénégalais dont les projets ont été retenus à la suite de l'appel à projets du Fii Sénégal.

« Ces jeunes ont choisi de se regrouper sous le nom « Club des Entreprises du FII Sénégal », une démarche qui reflète leur esprit de collaboration et leur volonté de construire ensemble un Sénégal tourné vers l'avenir », a-t-il expliqué dans une note rendue publique mardi.

Leurs projets, à fort impact économique et social, couvrent des secteurs clés. Il s'agit particulièrement de l'agriculture, de l'industrie, du numérique, de l'énergie et de la santé.

Une « nouvelle génération » de champions nationaux

Parmi ces entreprises, il y a notamment Prodeme, spécialisée dans la transformation industrielle ; AskCare FemTech, une start-up dédiée à la santé digitale des femmes ; S.I.R, qui déploie huit infrastructures pour la gestion des déchets biomédicaux.

On a également la Grande Manufacture du Sénégal (GMS), qui est une unité industrielle ambitieuse ; Pitex Louga, une plateforme textile ; Haskè Nutrition, qui est un complexe agro-industriel pour la souveraineté alimentaire.

Spécialiste des solutions solaires pour l'agriculture Solir a rejoint cette initiative, aux côtés d'Idekor, un fabricant de revêtements de sol innovants et d'e-Bus, qui offre une solution de mobilité durable. Au-delà de ces start-up, on retrouve dans ce club Printspadix, une imprimerie industrielle de nouvelle génération ; Mirahtéc, promotrice du réseau IoT pour la transformation numérique des territoires.

Pour la digitalisation hospitalière, Sen Docteur propose son expertise. De son côté, GreenLoop, transforme les déchets plastiques en infrastructures durables ; GreenFarm, valorise les effluents d'abattoirs et Naatal Biopharmaceutique, se spécialise dans la production de médicaments injectables et de solutés essentiels.

Ces entrepreneurs incarnent, selon Bakary Séga Bathily, une « nouvelle génération » de champions nationaux, porteurs d'un modèle d'entrepreneuriat audacieux, inclusif et aligné sur la Vision Sénégal 2050.

« À travers le Forum Invest in Sénégal, nous voulons leur offrir un véritable tremplin : un cadre de visibilité, de mise en relation avec les investisseurs et d'accompagnement stratégique pour transformer leur potentiel en réussite durable. Je suis convaincu que ces jeunes entrepreneurs représentent le visage d'un Sénégal qui ose, innove et crée de la valeur », a-t-il témoigné.