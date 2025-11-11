Afrique: CAN Maroc 2025 - La gratuité des visas électroniques annoncée pour les supporters

Complexe Mohamed V ,appelé couramment « d'Honneur » par les Casablancais et donor par les wydadis qui ne savent pas ecrire "honneur" et anciennement stade Marcel-Cerdan, fait partie d'un grand complexe sportif situé au cœur de la ville de Casablanca, Maroc. Il fut inauguré le 6 mars 1955, il a aujourd'hui une capacité de 70 000 places2. Il connait la plus forte affluence au Maroc. (Archive)

À moins de deux mois du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, prévue au Maroc, le Comité Local d’Organisation (CLOCAN) a annoncé la gratuité des visas électroniques délivrés via l’application officielle « Yalla ».

Selon Apanews, cette mesure, rendue publique ce mardi 11 novembre 2025, a été prise en coordination avec la Confédération Africaine de Football (CAF) et les autorités marocaines. Elle vise à faciliter l’arrivée des supporters étrangers en simplifiant leurs démarches d’entrée sur le territoire.

L’application « Yalla », développée conjointement par la CAF et les autorités marocaines, permettra aux visiteurs d’obtenir à la fois leur visa électronique et leur Fan ID, document obligatoire pour accéder aux stades.

« Le processus est désormais simplifié : une seule plateforme, une seule démarche, et une expérience fluide pour tous », a indiqué le Comité Local d’Organisation, cité par la même source.

La CAN 2025 se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, réunissant 24 sélections africaines sur six sites répartis dans plusieurs villes, notamment Casablanca, Rabat, Fès, Tanger, Agadir et Marrakech.