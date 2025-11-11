Burkina Faso: Le Premier ministre Ouédraogo s'attaque à l'exportation illégale de l'or et du karité

11 Novembre 2025
Par Martin Kevin

Lors du 22e Cadre de concertation Gouvernement–Secteur privé, ce mardi 11 novembre 2025, le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a lancé une mise en garde musclée à l'intention des opérateurs économiques qui continuent d'exporter illégalement les matières premières brutes du Burkina Faso.

L'Or et le Karité en ligne de mire

Selon l'Agence de Presse Africaine (APAnews), le chef du gouvernement a rappelé avec force que la politique de développement national repose sur la transformation locale des ressources, une stratégie directement sapée par l'action de certains acteurs privés.

Les matières premières les plus visées par cette fraude sont l'or, dans le secteur minier, et le karité (notamment les noix et amandes brutes), dans le secteur agricole. Ces ressources sont des piliers essentiels de l'économie burkinabè et sont à l'origine d'importants flux financiers illicites lorsqu'elles sont exportées illégalement.

M. Ouédraogo a dénoncé le fait que ces pratiques illégales privent les industries burkinabè, qu'elles soient minières ou de transformation agro-alimentaire, de ressources indispensables pour créer de la valeur ajoutée et des emplois sur le territoire national.

Appel à la rigueur et au patriotisme

Le Premier ministre a déploré l'indiscipline et les comportements frauduleux persistants qui entravent l'effort de redressement du pays. Il a appelé les structures de contrôle à accentuer leur vigilance pour garantir une meilleure traçabilité des ressources.

En conclusion, M. Ouédraogo a lancé un appel solennel au patriotisme économique, invitant tous les acteurs du secteur privé à faire preuve de rigueur et de transparence, et à aligner leur conduite sur l'intérêt supérieur de la Nation.

