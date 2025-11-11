Maroc: Le Sénat français célèbre le cinquantième anniversaire de la glorieuse Marche Verte

La salle Clemenceau du Sénat français à Paris a accueilli la projection d'un film documentaire consacré au cinquantième anniversaire de la glorieuse Marche Verte. Ce documentaire a permis au public de revivre les moments forts de cette grande épopée nationale, depuis son lancement le 6 novembre 1975, lorsque 350.000 volontaires marocains venus de toutes les régions du Royaume ont répondu à l'appel de Feu Sa Majesté le Roi Hassan II pour marcher vers le Sahara et affirmer la marocanité de cette partie du territoire national.

Une marche qui se poursuit encore aujourd'hui à travers la dynamique de développement menée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Les célébrations du cinquantième anniversaire coïncident cette année avec un accomplissement diplomatique exceptionnel dans l'histoire de cette question, à savoir l'adoption, le 31 octobre dernier, par le Conseil de sécurité des Nations unies, de la résolution historique 2797 concernant le Sahara marocain, ainsi qu'avec la dynamique de développement que connaissent les provinces du Sud sous la conduite du Souverain, incarnant la continuité de l'esprit de la Marche Verte.

Le film a résumé cette essence lors d'une rencontre organisée à l'initiative du groupe d'amitié franco-marocain au Sénat et de l'ambassade du Royaume du Maroc en France.

La conférence a rassemblé de nombreux sénateurs, diplomates, juristes, experts et personnalités issues de divers horizons du Maroc et de la France, ainsi que des membres de la communauté marocaine résidant en France, parmi lesquels plusieurs participants à la Marche Verte. Ceux-ci ont exprimé leur fierté d'avoir pris part à cet événement national historique et ont partagé leurs expériences dans ce lieu symbolique, à l'heure où le Maroc enregistre d'importants succès diplomatiques dans la question du Sahara sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

A cette occasion, Christian Cambon, président du groupe d'amitié franco-marocain au Sénat, a souligné que la Marche Verte demeure aujourd'hui un symbole unique de l'unité nationale, et une source d'inspiration pour le processus continu de développement que connaissent les provinces du Sud sous la direction de S.M le Roi.

M. Cambon s'est déclaré heureux d'accueillir au Sénat français une célébration d'une telle importance dans l'histoire du Maroc, en présence d'une délégation du groupe d'amitié parlementaire maroco-français à la Chambre des conseillers, conduite par son président Mohamed Zidouh, dans une atmosphère d'amitié et de dialogue entre les deux pays.

Le sénateur français a fait savoir que la Marche Verte, en plus d'être un événement politique et historique constituant la plus grande marche pacifique de l'histoire contemporaine, représente aujourd'hui une pierre angulaire de la mémoire collective marocaine et un élément central de la diplomatie du Royaume.

Dans ce contexte, M. Cambon a salué, en son nom et au nom des membres du groupe d'amitié franco-marocain au Sénat, la résolution historique adoptée le 31 octobre dernier par le Conseil de sécurité, consacrant la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Il a estimé que cet accomplissement diplomatique majeur est le fruit de cinquante ans d'efforts constants déployés par la diplomatie marocaine sous la conduite de S.M le Roi, avec le soutien des amis du Royaume, au premier rang desquels la France.

Il a ajouté que la position de la France est constante et claire, comme l'a affirmé le président Emmanuel Macron le 30 juillet 2024, en déclarant que «le présent et l'avenir de cette région s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine».

De son côté, M. Zidouh a salué cette initiative qui a permis de commémorer le cinquantième anniversaire de la Marche Verte au Palais du Luxembourg, «lieu chargé d'histoire et témoin de la profondeur de l'amitié franco-marocaine». Il a indiqué que cette épopée restera à jamais un symbole d'excellence, de paix et d'unité nationale, incarnant la force et la détermination d'un peuple uni autour de son Roi.

Le président du groupe d'amitié parlementaire maroco-français à la Chambre des conseillers a assuré que la Marche Verte a trouvé sa continuation naturelle sous le règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à travers les grands investissements dédiés aux provinces du Sud, la mise en oeuvre de la régionalisation avancée et l'adoption d'une diplomatie réaliste et pragmatique. Il a ajouté que la dernière résolution du Conseil de sécurité vient confirmer la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara.

Il a également précisé que les grands chantiers d'infrastructure, le développement des énergies renouvelables, la promotion du développement humain et l'ouverture croissante sur l'Afrique ont fait des provinces du Sud un pilier essentiel du Maroc moderne, et un succès économique, social et géopolitique illustrant la volonté Royale de bâtir un Maroc uni, équitable et tourné avec confiance vers l'avenir.

Pour sa part, Mme Sitaïl a relevé que « la Marche Verte fut, il y a cinquante ans, l'un des plus grands moments d'unité, de foi et de discipline pacifique de notre histoire contemporaine», notant que «l'esprit de cette épopée continue d'inspirer notre action, notre diplomatie et notre conception de la paix».

Elle a ajouté que la commémoration de la Marche Verte cette année revêt un caractère exceptionnel, puisqu'elle coïncide avec l'adoption, le 31 octobre, de la résolution 2797 du Conseil de sécurité sur la question du Sahara marocain, qui consacre une réalité incontestable: un Sahara marocain, stable, prospère et tourné vers l'avenir.

L'ambassadrice du Royaume du Maroc en France a expliqué que ce vote «n'a pas créé une nouvelle réalité, mais a confirmé une réalité construite par le Maroc au fil de cinq décennies», précisant que la communauté internationale «constate aujourd'hui le fruit de la vision du Roi, de son engagement personnel et de ses efforts constants pour faire du développement des provinces du Sud une réalité concrète transformant l'espoir en réussite».

La rencontre a donné lieu à un débat riche intitulé «Regards croisés sur les dimensions historiques et juridiques de la Marche Verte », avec la participation du juriste français Hubert Seillan, président de la Fondation France-Maroc pour la paix et le développement durable et auteur du livre « Le Sahara marocain : l'espace et le temps », ainsi que de l'historien Rahal Boubrik, directeur de l'Institut Royal pour la recherche sur l'histoire du Maroc.

Le débat, modéré par Emmanuel Dupuy, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, s'est conclu par un échange avec le public, ponctué par le témoignage émouvant d'un ancien volontaire de la Marche Verte, exprimant sa fierté d'avoir participé à cette page lumineuse de l'histoire du Royaume.

M. Christian Cambon a réaffirmé la position avant-gardiste du Sénat français, qui fut l'un des premiers à soutenir la position marocaine et à jouer un rôle clé dans l'évolution de la position officielle de la France, laquelle reconnaît désormais la souveraineté du Maroc et considère l'initiative marocaine comme la base de toute solution dans la région.

M. Mohamed Zidouh a, pour sa part, mis l'accent sur l'importance de la diplomatie parallèle menée par les parlementaires et son rôle dans l'évolution de la position française.

Le 6 novembre, plusieurs célébrations du cinquantième anniversaire de la Marche Verte ont été organisées en France, avec la participation de nombreuses associations de la société civile, notamment à la Maison du Maroc à Paris, ainsi que dans les villes de Mantes-la-Jolie et Lyon, témoignant de l'attachement indéfectible des Marocains du monde à cette épopée nationale éternelle.