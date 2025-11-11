Maroc: Nabil Baha - La détermination des joueurs a été décisive pour remporter le match contre la Nouvelle-Calédonie

11 Novembre 2025
Libération (Casablanca)

Le sélectionneur national, Nabil Baha, a affirmé, dimanche à Doha, que la détermination des joueurs de l'équipe nationale U17 a été décisive pour remporter largement le match face à la Nouvelle-Calédonie, disputé dimanche au stade n°1 de l'Aspire Zone, pour le compte de la 3e et dernière journée du groupe B de la Coupe du monde de la catégorie.

«Les joueurs ont montré un autre visage et ont fait un grand match», s'est-il réjoui dans une déclaration de presse après la victoire des Lionceaux de l'Atlas par 16 buts à 0 contre la Nouvelle-Calédonie, ajoutant que «cette victoire est très importante, surtout avec le score qu'on a fait pour avoir une différence de but positive».

«Grâce à la prestation des joueurs, nous avons consolidé nos chances de passer au prochain tour», a indiqué Baha, qui n'a pas manqué de remercier les supporters marocains qui sont venus nombreux pour supporter l'équipe nationale U17. « Je tiens à féliciter les joueurs qui ont fait un grand match et qui avaient confiance en leurs capacités de gagner », a-t-il soutenu, précisant que « les joueurs ont été déterminés et conscients de l'importance de ce dernier match de la phase de groupes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ils savaient qu'il fallait absolument le gagner pour rester dans la course à la qualification». Il a, dans ce sens, expliqué que «les joueurs se sont lâchés lors de ce match et j'espère que ça va continuer comme ça pour le prochain tour en cas de qualification».

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.