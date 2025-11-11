Maroc: Dakhla consolide son statut de destination touristique mondiale

Grâce à sa position géographique unique, à la diversité de ses richesses naturelles, ainsi qu'aux investissements structurants dans les infrastructures et les projets durables Dakhla, la perle du Sud marocain, s'impose de plus en plus comme une destination mondiale du tourisme écologique et sportif.

Depuis plusieurs années, la région connaît un essor touristique remarquable, faisant d'elle une destination d'exception où se conjuguent les charmes du désert et la beauté de l'océan Atlantique.

Des acteurs du secteur soulignent que cette dynamique est le fruit d'une Vision Royale clairvoyante, ayant consacré Dakhla en pôle touristique prometteur attirant des visiteurs venus des quatre coins du monde, notamment les passionnés de sports nautiques et de tourisme écologique.

Dans ce sillage, le délégué provincial du tourisme à Dakhla, Mohamed Sbai, a indiqué que le tourisme est devenu un secteur productif et vital contribuant efficacement au développement économique et social de la région, grâce à la richesse et à la diversité de ses potentialités naturelles, qui favorisent une offre touristique intégrée et attractive.

Dans une déclaration à la MAP, M. Sbai a fait observer que la région a enregistré, ces dernières années, une croissance touristique significative, tant au niveau du nombre d'unités hôtelières que du volume des investissements et du nombre de visiteurs, précisant qu'en 2024, Dakhla a accueilli près de 95.000 touristes, totalisant 332.000 nuitées, illustrant la montée en puissance de cette destination.

Il a souligné que ce développement n'est pas le fruit du hasard, mais résulte des Hautes Orientations Royales et des efforts conjoints des différents acteurs, inscrits dans le cadre d'une vision de développement globale.

La région, a-t-il enchaîné, a également bénéficié d'un programme de développement du tourisme naturel et rural, doté d'une enveloppe de 89 millions de dirhams, en plus de projets inscrits dans la nouvelle Feuille de route touristique axée sur l'hébergement, les loisirs et le transport aérien.

M. Sbai a aussi mis en avant le rôle clé du transport aérien dans la promotion touristique, notamment avec l'ouverture de nouvelles lignes reliant Dakhla à Madrid et Lanzarote, ainsi que le renforcement des liaisons intérieures.

Selon M. Sbai, ces projets apporteront une valeur ajoutée significative au secteur touristique régional, en phase avec la Vision Royale visant à faire de Dakhla une vitrine atlantique mondiale et un pont entre l'Afrique, l'Europe et les Amériques.

Pour sa part, le directeur d'un complexe touristique de la région, Stéphane Démarteau, a affirmé que Dakhla est une destination exceptionnelle pour les amateurs de sports nautiques, en particulier le kitesurf et le wingfoil, ajoutant que ces activités ont fait de la ville un refuge pour les amoureux de la nature et de l'aventure.

Il a souligné que son établissement, situé sur la baie de Dakhla, attire une clientèle internationale grandissante ainsi qu'un nombre croissant de visiteurs marocains, séduits par le calme et la beauté du lieu.

Pour M. Démarteau, "Dakhla est un havre de paix, une destination sportive et un lieu à l'atmosphère incomparable dans le monde".

De son côté, Sandra, une touriste française en séjour pour la troisième fois à Dakhla, a confié que "Dakhla est un lieu d'une beauté paradisiaque. J'y reviens chaque année afin de profiter de ses conditions idéales pour l'apprentissage du kitesurf".

Elle a salué la qualité des services hôteliers et de la restauration, ainsi que le professionnalisme des acteurs touristiques, estimant que Dakhla offre "un mélange unique de détente, d'aventure et d'hospitalité marocaine authentique".

A l'occasion du cinquantième anniversaire de la Marche Verte, Dakhla-Oued Eddahab poursuit l'écriture d'un nouvel épisode de la marche du développement, transformant l'extrême Sud du Royaume en un modèle d'ouverture, de prospérité et de vivre-ensemble.