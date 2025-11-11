Djibouti: Le RPP de Djibouti désigne Ismail Omar Guelleh comme candidat à l'élection présidentielle de 2026

Addis Ababa — Le Rassemblement populaire pour le progrès (RPP) a officiellement désigné Ismail Omar Guelleh, président de Djibouti, comme candidat à l'élection présidentielle d'avril 2026.

L'annonce a été faite lors d'un congrès extraordinaire du parti au Palais du Peuple, en présence de partisans venus de tout le pays.

Le président Guelleh a accepté cette nomination avec gratitude, réaffirmant son engagement en faveur de l'unité, de la stabilité et du développement dans un contexte mondial difficile.

Sa candidature a également été approuvée par les partis alliés au sein de l'Union pour la majorité présidentielle (UMP) et, notamment, par le principal groupe d'opposition, l'Union pour la démocratie et la justice (UDJ), marquant ainsi un large consensus parmi l'ensemble des forces politiques djiboutiennes.