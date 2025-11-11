Afrique: Une responsable de l'Union africaine salue le rôle moteur du pays dans la protection de l'environnement

Addis Ababa — L'Éthiopie montre la voie en veillant à ce que l'Afrique engage résolument la transition vers un environnement plus vert et participe activement à la lutte contre le changement climatique, a déclaré Janet Edeme, responsable de la Division du développement rural à la Commission de l'Union africaine (CUA).

Lancée en 2019, l'initiative « Green Legacy » (Héritage vert) de l'Éthiopie a récemment remporté le prix de la FAO pour la gestion et l'utilisation durables des forêts, décerné par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. Ce prix distingue les efforts remarquables du pays en matière de reboisement, de préservation de la biodiversité et de gestion durable des terres.

Dans une interview exclusive accordée à l'ENA, Mme Edeme a rappelé que la préservation de l'environnement constitue un enjeu crucial pour l'Afrique, dont les terres subissent une forte dégradation.

Évoquant les questions liées à la réforme agraire, elle a insisté sur la nécessité de s'attaquer aux causes de la dégradation environnementale. Selon elle, l'Union africaine a élaboré un plan d'action stratégique décennal définissant la manière dont le continent entend faire face à la dégradation des sols dans le contexte du changement climatique.

Mme Edeme a souligné le rôle essentiel des États membres dans cette lutte, à travers la mise en œuvre de cadres continentaux, l'élaboration de politiques nationales et la réalisation d'initiatives concrètes sur le terrain.

Affirmant que la terre constitue un pilier de la lutte contre le changement climatique en Afrique, la responsable a salué les efforts de l'Éthiopie :

« L'Éthiopie montre la voie, non seulement en matière de verdissement de notre environnement, mais aussi dans sa contribution à la lutte contre le changement climatique. »

Elle a ajouté que, dans le sillage de l'Éthiopie, plusieurs pays africains élaborent aujourd'hui leurs propres politiques environnementales pour renforcer leur résilience climatique.

Pour Mme Edeme, ces initiatives jouent un rôle déterminant dans le verdissement, le reboisement, la plantation d'arbres et la conservation des sols :

« Je pense que ce que fait l'Éthiopie est tout à fait exemplaire », a-t-elle déclaré.

Depuis le lancement de Green Legacy, l'Éthiopie a planté plus de 48 milliards d'arbres en sept ans. Cette initiative a permis de faire passer la couverture forestière nationale de 17,2 % à plus de 23,6 %, grâce à des campagnes annuelles de plantation à grande échelle.

Ces efforts ont renforcé la couverture forestière, réhabilité des écosystèmes dégradés et amélioré la résilience climatique du pays un modèle inspirant pour l'ensemble du continent africain.