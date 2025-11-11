Ile Maurice: La MCCI Business School fête ses 40 ans

Cette année, et depuis le 1eᣴ avril, cela fait 40 ans que la MCCI Business School a été fondée. Depuis sa création, l'établissement a formé plus de 12 000 diplômés, aujourd'hui présents dans différents secteurs du pays comme à l'étranger.

Pour marquer cet anniversaire, plusieurs événements sont prévus dans les semaines à venir. Ainsi, le 12 novembre, une session d'information sur l'université de Londres permettra aux étudiants et aux professionnels de découvrir les diplômes anglophones proposés par l'établissement tels que le Global Master in Business Administration ou le Bachelor of science in Accounting and Finance. Deux jours plus tard, le 14 novembre, la Zik'Arts spéciale 40 ans mettra en avant des performances artistiques d'étudiants et d'anciens élèves, avec musique, danses et arts visuels.

Le 5 décembre constituera le point culminant des festivités avec la cérémonie officielle de remise des diplômes. Quelques jours plus tard, le 10 décembre, un Career Readiness Bootcamp accueillera des étudiants de Form V et VI pour des ateliers pratiques visant à les préparer aux exigences du marché du travail.

Ouverture à l'international

Au-delà de ces célébrations, la MCCI Business School poursuit sa mission académique, accueillant près de 450 étudiants chaque année. L'école propose des formations allant du Brevet de Technicien Supérieur au Master, dans des domaines variés tels que la gestion, le marketing, la communication, le commerce international, l'informatique, le tourisme ou la culture. Le taux de réussite de l'école s'est maintenu autour de 90 % au cours des cinq dernières années.

L'ouverture à l'international constitue également un axe majeur de l'établissement. Grâce à ses partenariats avec des universités françaises comme l'université d'Angers ou l'université de La Réunion ainsi qu'avec l'University of London pour ses diplômes anglophones, les étudiants peuvent développer de nouvelles perspectives. Parallèlement, des collaborations avec Stanford Engineering for Professional Development offrent des programmes destinés aux professionnels, axés sur les innovations technologiques.