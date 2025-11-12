Afrique: ZLECAF - Le continent renforce ses alliances commerciales afin de stimuler les marchés

Face aux tensions géopolitiques et aux incertitudes économiques mondiales, les dirigeants africains misent sur l'intégration continentale pour transformer les échanges et stimuler la croissance.

Portée par la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), cette ambition s'appuie sur le développement des chaînes de valeur régionales et sur des partenariats repensés, notamment avec l'Union européenne.

Les dirigeants du continent multiplient les initiatives pour redéfinir leurs relations commerciales et renforcer la résilience économique. Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a appelé récemment à une action concertée pour transformer la structure des échanges africains. « L'Afrique doit passer de l'exportation de matières premières à la création d'industries à valeur ajoutée et à une croissance économique inclusive », a-t-il affirmé, insistant sur la nécessité d'une industrialisation portée par le commerce intra-africain.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lancée en 2019, la ZLECAF représente le projet économique le plus ambitieux du continent. Elle vise à stimuler de 52 % le commerce intra-africain d'ici 2030, en supprimant progressivement les barrières tarifaires et en favorisant la libre circulation des biens, des services et des capitaux. En 2024, les échanges intra-africains ont atteint 208 milliards de dollars, en progression par rapport aux années précédentes. « L'action collective du continent sera cruciale pour son indépendance économique », a déclaré Wamkele Mene, secrétaire général de la ZLECAf.

Parallèlement, les partenaires continuent de se repositionner sur le continent, notamment l'Union européenne(UE), la Chine, les Etats-Unis. À travers son initiative Global Gateway, l'UE prévoit de mobiliser 400 milliards d'euros d'investissements d'ici 2027, destinés à soutenir les infrastructures vertes, la transition énergétique et la numérisation en Afrique. L'UE demeure le premier partenaire commercial et investisseur du continent. Selon la haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères, Kaja Kallas, l'Europe entend approfondir cette coopération dans un esprit de codéveloppement et de transformation industrielle.

Avec une population jeune et dynamique, l'Afrique dispose du potentiel entrepreneurial et riche en ressources essentielles aux transitions écologique et numérique. « Notre engagement mutuel offre une occasion unique de rapprocher encore davantage nos économies et nos populations, au bénéfice des deux continents», a assuré Kaja Kallas.

Au-delà des chiffres, les dirigeants africains misent sur la ZLECAF comme catalyseur d'une nouvelle ère industrielle, centrée sur la production locale, la création d'emplois et la diversification des économies. Le développement des chaînes de valeur régionales dans des secteurs stratégiques -- agriculture, minerais critiques, énergie verte et numérique -- est désormais au coeur des politiques nationales. Cette dynamique vise à réduire la dépendance du continent aux exportations brutes et à accroître sa capacité à affronter les chocs mondiaux, tout en assurant une croissance inclusive et durable.