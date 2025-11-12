Congo-Brazzaville: Un accord de plus de 14 milliards Fcfa pour soutenir les PME

La Société financière internationale (IFC) a conclu, le 11 novembre à Brazzaville, un accord de prêt d'un montant de 14,5 milliards Fcfa avec Bank Of Africa (BOA) destinés à financer les activités des petites et moyennes entreprises congolaises.

Chiffrée à hauteur de 14,5 milliards Fcfa, cette enveloppe est un prêt que l'IFC a accordé à BOA-Congo. Il s'agit d'un premier financement octroyé à une institution financière congolaise depuis 2016. Il est destiné à financer les Petites et moyennes entreprises au Congo, dans le but de garantir leur éclosion afin qu'elles contribuent efficacement à l'économie nationale.

« Aujourd'hui, nous franchissons un cap important, un cap qui va au-delà de nos institutions et touche au coeur même du développement. Car ce que nous célébrons ici ne se limite pas à un accord entre BOA Congo et IFC, il concerne, en réalité, celles et ceux qui font tourner l'économie congolaise. Il s'agit notamment des entrepreneurs, des petites entreprises, des artisans et des femmes qui entreprennent, innovent et transforment leurs communautés », a indiqué la représentante résidente de la Banque Mondiale au Congo, Alexandra Célestin.

Le projet devrait permettre de créer dans les cinq prochaines années, entre 800 et 1 300 nouveaux emplois dans le pays ; un apport significatif pour améliorer les moyens de subsistance et la prospérité locale. Au moins 10% de ce financement sera injecté dans les entreprises tenues ou dirigées par des femmes.

Témoignant sa gratitude à l'endroit des autorités congolaises, le directeur Afrique centrale de BOA, Mamadou Igor Diarra, a fait savoir que les fonds dégagés dans le cadre de ce partenariat seront utilisés à bon escient.

« Ce partenariat est un message de confiance du groupe de la Banque mondiale, partenaire international de premier plan avec la solidité, la gouvernance et la stratégie du groupe BOA. Nous accueillons cette confiance avec beaucoup d'humilité mais aussi avec un profond sens des responsabilités. Chaque fond mobilisé à travers ce partenariat sera investi de manière judicieuse dans l'intérêt exclusif de l'économie congolaise et du développement du secteur privé national.

Cet instant symbolise une vision d'une institution bancaire internationale de développement engagée pour un monde plus inclusif et celle d'une banque africaine tournée vers l'avenir et le progrès économique du continent en général, celle du Congo en particulier », a-t-il souligné.

Pour la ministre des PMEA, cet accord marque une étape décisive pour l'éclosion des Petites et moyennes entreprises congolaises. Pour ce faire, elle a exprimé toute sa reconnaissance à l'égard des deux partenaires financiers.

« Je remercie la Banque Mondiale et la BOA pour avoir répondu positivement à la requête du président de la République. Cet accord est la conséquence de l'aboutissement de tous les efforts que le gouvernement a menés pour créer un environnement propice au développement de nos PME. J'exprime ma gratitude à l'endroit du directeur général de la BOA Afrique Centrale, qui est le premier de toutes les institutions financières au Congo à répondre positivement à notre requête et à mettre en place dans sa structure, une agence dédiée aux PME », a souligné Jacqueline Lydia Mikolo.

Cet accord a été conclu en présence de la représentante du Pnud au Congo, Adama Dian Barry, des responsables du patronat congolais et de l'Association Professionnelle des Établissements de Crédit (APEC).