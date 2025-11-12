Ethiopie: Climat - Le pays accueillera la COP32 en 2027

11 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Yaya SOW

L'Éthiopie a été désignée pays hôte de la 32e Conférence des Parties (COP32) des Nations unies sur le climat, prévue en 2027. La décision a été officialisée ce mardi 11 novembre à Belém, au Brésil, où se déroule actuellement la COP30 (10 au 21 novembre).

Addis-Abeba, capitale éthiopienne et siège de l'Union africaine, sera ainsi le théâtre de ce grand rendez-vous mondial consacré à la lutte contre le réchauffement climatique. Il s'agira de la première fois qu'un pays d'Afrique de l'Est accueillera une COP.

Le continent africain a déjà organisé plusieurs conférences climatiques depuis 1992, notamment à Marrakech (Maroc) en 2001, 2016 et 2022, à Nairobi (Kenya) en 2006 et à Durban (Afrique du Sud) en 2011.

Pendant ce temps, le choix du pays hôte de la COP31 reste en suspens. L'Australie, en partenariat avec les îles du Pacifique, et la Turquie sont encore en lice pour accueillir l'édition de 2026.

