Gabon/Guinée - Cap sur une nouvelle ère de coopération numérique

11 Novembre 2025
Gabonews (Libreville)
Par MENDI

Le Ministre de l'Économie numérique, de la Digitalisation et de l'Innovation, s'est rendu hier, le 9 novembre 2025, en Guinée Équatoriale pour renforcer la collaboration entre nos deux pays frères dans le domaine du numérique.

Reçu par son homologue de la Guinée Équatoriale, ils ont effectué une visite conjointe des sites techniques à Mongomo (Guinée Équatoriale) et à Oyem (Gabon), situés de part et d'autre de la frontière avec leurs délégations.

Objectif : constater sur le terrain, l'avancée des infrastructures , antennes, fibre optique et équipements de télécommunication-en vue d'une meilleure interconnexion entre les deux pays.

À la suite de ces visites, une séance de travail bilatérale s'est tenue entre les deux délégations, consacrée à la restitution des travaux préparatoires menés par les équipes techniques des deux pays.

Y ont pris part, pour le Gabon, les représentants de l'ARCEP, du SPIN, de l'ANINF, ainsi que des opérateurs Moov Africa Gabon Telecom et Airtel Gabon, aux côtés de leurs homologues équato-guinéens.

Ces échanges ont permis de finaliser l'opérationnalisation de la signature des futurs accords portant sur :

- L'interconnexion de la fibre optique,

- Le roaming gratuit entre les deux pays,

- Et la coordination des fréquences aux frontières pour un réseau plus fluide.

Cette démarche conjointe illustre une intégration régionale concrète entre deux nations amies, sous le leadership visionnaire de Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement,

et de Son Excellence Obiang Nguema Mbasogo, Président de la République de Guinée Équatoriale.

Le numérique devient ainsi un pont entre nos peuples, au service du développement et de la connectivité régionale.

