Afrique de l'Ouest: 11e revue annuelle des réformes de l'UEMOA - Cap sur l'intégration et la performance

La phase technique de la 11e édition de la revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA s'est ouverte hier, lundi 10 novembre à Dakar. La cérémonie a été présidée, au nom du ministre des Finances et du Budget, M. Cheikh Diba, par son conseiller technique, Mor Diouf, en présence de M. Amadou Tchambou, représentant résident de la Commission de l'UEMOA au Sénégal.

Dans son allocution d'ouverture, Mor Diouf a souhaité la bienvenue à la délégation de la Commission et salué « les efforts constants de l'UEMOA en faveur du développement et du bien-être des populations ». Il a tenu à transmettre les salutations du ministre Diba au président de la Commission, M. Abdoulaye Diop, avant de rappeler l'importance de cet exercice annuel institué par l'Acte additionnel n°05/2013/CCEG du 24 octobre 2013.

« La revue constitue un cadre privilégié pour accélérer la mise en oeuvre des réformes et politiques communautaires », a-t-il déclaré, soulignant que le Sénégal s'y soumet avec assiduité depuis 2014. Sur la décennie écoulée, le pays affiche un taux moyen d'exécution des réformes de 78,59 %, témoignant d'une dynamique positive dans la transposition et l'application des textes communautaires.

Le représentant du ministre a également rappelé la décision des chefs d'État, en juillet 2023, d'instaurer une périodicité biennale pour la phase politique, tout en maintenant une phase technique annuelle. « Les résultats des travaux de cette 11e édition seront validés en 2026 et présentés aux plus hautes autorités », a précisé M. Diouf, invitant les experts nationaux à maintenir le cap de la performance et de la rigueur.

De son côté, M. Amadou Tchambou a salué l'engagement du Sénégal dans le processus d'intégration régionale. « Cette revue n'est pas une simple formalité administrative. Elle incarne la vitalité de notre union et la capacité collective à transformer nos engagements politiques en résultats tangibles », a-t-il affirmé. Selon lui, cet exercice annuel permet de mesurer les progrès réalisés, d'identifier les obstacles et de partager les solutions innovantes entre États membres.

Le représentant de la Commission a également insisté sur la portée stratégique de la phase technique 2025, qui s'appuie sur une nouvelle grille d'évaluation adoptée à Dakar et dont les conclusions des travaux feront l'objet d'un mémorandum conjoint entre la Commission et le Sénégal, document de référence pour la validation politique prévue en 2026.

Les deux responsables ont ensemble réitéré leur appel à la mobilisation de tous les acteurs administrations, associations, partenaires techniques pour consolider les acquis et renforcer la convergence économique et institutionnelle au sein de l'espace communautaire.

Pendant trois jours, experts sénégalais et représentants de l'UEMOA examineront l'état de mise en oeuvre des réformes autour de trois axes : la gouvernance économique et la convergence, le marché commun, ainsi que les politiques sectorielles, notamment dans l'agriculture, l'énergie et l'aménagement du territoire.

En clôturant son discours, M. Mor Diouf a rappelé que « la finalité des réformes communautaires est de bâtir un cadre harmonisé de développement économique, social et humain ». Pour sa part, M. Tchambou a conclu sur une note d'espoir : « Nos progrès, bien que réels, doivent être consolidés par un engagement renouvelé et une transparence exemplaire. L'UEMOA ne pourra réussir que par la force de sa solidarité. »