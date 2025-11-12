Congo-Kinshasa: La rivière Lubumbashi contaminée, des Lushois malades

L'usine chinoise CDM avait déversé des effluents acides après la rupture d'un bassin de rétention d'eaux usées. Les victimes de cette pollution n'ont toujours pas été indemnisées.

Infirmier au centre de référence Uzima, Banza Kapemba a vu arriver ces derniers jours, plusieurs personnes exposées aux rejets d'effluents acides de l'usine de la société chinoise Congo Dongfang Mining (CDM), filiale du géant Huayou Cobalt.

"Nous avons reçu plus de 40 personnes. Elles se plaignaient de démangeaisons et de toux. Ce matin, je viens de recevoir une personne. Il avait des boutons au niveau du thorax et sur le pied", raconte l'infirmier.

Augustin, le patient, donne des précisions sur ses symptômes.

"J'ai des démangeaisons au cou et quand je tousse, j'ai des crachats inhabituels", assure-t-il.

Malgré les besoins, l'infirmier Banza Kapemba dit ne pas être en mesure d'assurer la prise en charge de ses patients. Ils devront chercher les produits pharmaceutiques eux-mêmes.

"Le centre n'a pas de médicaments, l'État n'envoie presque rien. Pour les démangeaisons, on n'en a pas".

Puits d'eau contaminés et poissons morts

Les habitants des quartiers Kasapa et Kamatete, estimés à près de 50.000 personnes, ont été surpris par le débordement d'effluents acides dans les rues et les cours d'eau.

Ces rejets ont causé la mort de poissons et la contamination des puits d'eau et de la rivière Lubumbashi qui traverse toute la ville.

"Dans ces cours d'eau, il y a des gens qui font la lessive, ils sont exposés à la contamination", témoignent des habitants de Kasapa.

La population attend d'être dédommagée

À ce jour, le ministre national des Mines a ordonné la fermeture de la société CDM pour trois mois. L'entreprise doit indemniser les victimes et continuer de payer ses employés.

Cependant, la population, première victime, n'a encore vu aucune procédure de prise en charge des personnes touchées, ni de processus d'indemnisation. De plus, les résultats des échantillons d'eau prélevés par le service urbain de l'environnement et l'Office congolais de contrôle (OCC) n'ont toujours pas été rendus publics.

En attendant ces résultats, Kabange Dixone, environnementaliste, alerte sur la dangerosité de ces effluents pour la santé des populations riveraines surtout en ce qui concerne la consommation des poissons morts.

"Les conséquences, c'est la perte de la biodiversité. Au-delà de ça, il y a aussi la population riveraine, manquant de quoi se nourrir, qui peut courir vers la rivière pour ramasser les poissons. Pour eux, c'est la fête, mais ce n'est pas une fête, parce que ces poissons morts ont une conséquence directe sur la santé", assure l'environnementaliste.

D'autres habitants disent par ailleurs être exposés régulièrement à une fumée causant des toux récurrentes et des rejets quand la pluie tombe.

Nos tentatives pour avoir une réaction des responsables de CDM concernant ces déversements et ses conséquences pour les populations riveraines n'ont pas abouti.