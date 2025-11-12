Dakar — Neuf pays africains dont le Sénégal ont validé leur qualification pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde de football des moins de 17 ans à l'issue de la phase de groupe qui s'est achevée mardi à Doha.

Le Mondial U17 se déroule à Doha, au Qatar, depuis le 3 novembre 2025 et se poursuivra jusqu'au 27 novembre.

C'est la première édition de ce tournoi élargi à 48 équipes. L'Afrique y est représentée par dix pays : Afrique du Sud, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Égypte, Mali, Maroc, Ouganda, Sénégal, Tunisie et Zambie.

Neuf sélections africaines poursuivent la compétition: le Sénégal, l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Mali, le Maroc, la Tunisie, la Zambie, le Burkina Faso et l'Ouganda.

Seule la Côte d'Ivoire est éliminée.

Les Lionceaux du Sénégal ont terminé premiers du groupe C avec 7 points, pour six buts marqués et un nul, devant la Croatie (7 pts également mais une différence de buts inférieure: +0 contre +1 pour le Sénégal). Le Costa Rica et les Émirats arabes unis ferment le classement du groupe avec un point chacun.

Les Amajimbos d'Afrique du Sud ont pris la deuxième place du groupe A avec 4 points, derrière l'Italie (9 pts) et devant le Qatar (2 pts) et la Bolivie (1 pt).

Les Chipolopolos de la Zambie ont également terminé deuxième du groupe H avec 7 points soit, le même total que le Brésil, premier grâce à une meilleure différence de buts (+11 contre +5).

Les Étalons du Burkina Faso (6 pts) occupent la deuxième place du groupe I derrière les États-Unis, leaders invaincus avec 9 points.

Les Aiglons du Mali (4 pts) ont fini à la deuxième place du groupe L, derrière l'Autriche (7 pts).

Les Marocains (3 pts), les Égyptiens (4 pts), les Ougandais (4 pts) et les Tunisiens (3 pts) ont validé leur billet pour les seizièmes de finale grâce à leurs classements parmi les meilleurs troisièmes.