Afrique de l'Ouest: Un nouveau groupe de migrants ouest-africains expulsés des États-Unis en transit à Accra

12 Novembre 2025
Radio France Internationale
Par Victor Cariou

Le Ghana a accueilli la semaine dernière un nouveau groupe de 19 ressortissants ouest-africains expulsés des États-Unis. Des migrants qui craignent d'être expulsés de force vers leurs pays d'origine par les autorités ghanéennes.

C'est au moins la troisième expulsion connue vers le Ghana depuis que l'accord migratoire conclu entre Accra et Washington a été rendu public en septembre.

Regroupés dans le hall d'accueil d'un hôtel au nord d'Accra, huit ressortissants ouest-africains assistent impuissants à la scène : une femme âgée d'une cinquantaine d'années, se fait traîner par les jambes par plusieurs agents des services ghanéens d'immigration, puis est installée manu militari dans un van, direction l'aéroport pour rejoindre son pays d'origine, la Sierra Leone, qu'elle a fui pour vivre aux États-Unis.

Elle est arrivée jeudi 6 novembre à Accra, ainsi que 18 autres individus, sans aucun document d'identité, après avoir passé pour la plupart plusieurs mois en détention dans des geôles de l'immigration américaine. Le lendemain, vendredi, dix ressortissants nigérians ont été rapatriés dans leur pays par les autorités ghanéennes - leurs camarades disent être sans nouvelles d'eux depuis.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les huit migrants restants aujourd'hui, de nationalité malienne, guinéenne, sénégalaise ou sierra-léonaise - entre autres - vivent maintenant dans la peur de subir le même sort - ce, sans pouvoir de sortir de l'hôtel, surveillé par des militaires. Tous assurent, papier à la main, avoir obtenu d'un juge de l'immigration américain une protection contre un rapatriement vers leurs pays d'origine au titre de la Convention contre la torture.

C'est notamment sur cette base qu'un cabinet d'avocat a déposé plainte pour contester la légalité de l'accord migratoire passé avec Washington. La première audience doit se tenir ce mercredi 12 novembre à la Cour suprême du Ghana.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.