Sud-Soudan: Comprendre la crise dans la plus jeune des nations

Près de 15 ans après son indépendance, le Soudan du Sud replonge dans la tourmente. Arrestations d'opposants, combats meurtriers dans le nord et montée des tensions entre le président Salva Kiir et son rival historique Riek Machar menacent de faire éclater le fragile compromis de paix de 2018. Voici les clés pour comprendre la crise actuelle dans la plus jeune nation du monde.

Un pouvoir figé dans la rivalité

Le président Salva Kiir dirige le pays depuis son indépendance en 2011. Son adversaire de toujours, Riek Machar , est chef de l'opposition et premier vice-président du pays.

dirige le pays depuis son indépendance en 2011. , est chef de l'opposition et premier vice-président du pays. L'antagonisme entre les deux hommes plonge ses racines dans les divisions du mouvement de libération sud-soudanais , à l'époque où le territoire luttait encore pour se détacher du Soudan.

plonge ses racines dans les , à l'époque où le territoire luttait encore pour se détacher du Soudan. Leur rivalité a aussi une dimension ethnique : M. Kiir appartient à la communauté dinka, M. Machar à celle des nuer .

. Ces clivages, instrumentalisés par le pouvoir comme par l'opposition, ont façonné les alliances militaires et nourri les cycles de vengeance qui continuent de miner la cohésion nationale.

La naissance d'un État fragile

Né le 9 juillet 2011 , le Soudan du Sud est la plus jeune nation du monde .

, le Soudan du Sud est . Son indépendance du Soudan voisin découle de l'accord de paix signé en 2005, qui met fin à deux longues guerres civiles soudanaises entre le nord et le sud (1955-1972 ; 1983-2005).

Un référendum d'autodétermination, en janvier 2011 , largement remporté par le « oui », consacre la sécession.

, largement remporté par le « oui », consacre la sécession. Le jour de l'indépendance, le Conseil de sécurité déploie la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS) , chargée d'appuyer la sécurité et la consolidation de la paix du nouvel État.

, chargée d'appuyer la sécurité et la consolidation de la paix du nouvel État. Après l'euphorie des débuts, le pays bascule rapidement dans la guerre civile.

La guerre civile (2013-2018)

Deux ans à peine après l'indépendance , la rivalité Kiir-Machar dégénère.

, la rivalité Kiir-Machar dégénère. En décembre 2013, des combats éclatent dans la capitale, Juba , entre les forces loyales au président et celles fidèles au vice-président.

, entre les forces loyales au président et celles fidèles au vice-président. La guerre qui en découle est d'une extrême brutalité : massacres ethniques, viols systématiques, villages incendiés .

. Selon l'ONU, le conflit aurait fait près de 400 000 morts et provoqué le déplacement de plus de 4 millions de personnes, soit un tiers de la population .

et provoqué le . Un premier accord signé en 2015 s'effondre. Ce n'est qu'en septembre 2018 qu'un nouvel accord met fin au conflit et ouvre la voie à un gouvernement d'union, formé en 2020, avec M. Kiir pour président et M. Machar pour vice-président.

2025 : le fragile équilibre se brise

En février , des combats meurtriers éclatent dans l'État du Haut-Nil , dans le nord-est, entre les forces gouvernementales fidèles à M. Kiir et l'« Armée », une milice communautaire nuer accusée par le président d'agir en concertation avec M. Machar .

, des , dans le nord-est, entre les forces gouvernementales fidèles à M. Kiir et l'« Armée », une milice communautaire nuer . À Juba, plusieurs responsables de l'opposition sont arrêtés. En mars, Riek Machar est placé en résidence surveillée, puis inculpé en septembre pour trahison, meurtre et crimes contre l'humanité. L'opposition dénonce une instrumentalisation politique.

pour trahison, meurtre et crimes contre l'humanité. L'opposition dénonce une instrumentalisation politique. Depuis la situation politique et sécuritaire se dégrade. De nouveaux affrontements meurtrier dans le nord confirment la fragilité du cessez-le-feu.

Pour l'ONU, l'accord de 2018 demeure la seule voie vers la stabilité . Mais il est mis à mal par les violations du cessez-le-feu, les arrestations d'opposants et les décisions unilatérales du pouvoir.

. Mais il est mis à mal par les violations du cessez-le-feu, les arrestations d'opposants et les décisions unilatérales du pouvoir. Les élections prévues en 2026 semblent de plus en plus illusoires : la réforme constitutionnelle stagne, les forces armées restent divisées et la méfiance entre camps s'accroît.

: la réforme constitutionnelle stagne, les forces armées restent divisées et la méfiance entre camps s'accroît. L'ONU appelle à un nouvel élan politique et régional pour sauver la transition et empêcher le pays de replonger dans la guerre civile.

Une crise humanitaire sans précédent