Sénégal: La loi de finances 2026 examinée sous pression du FMI pour résuire la dette

Le Sénégal qui fait face à une dette vertigineuse et inédite de plus de 130 % du PIB, examine actuellement sa nouvelle loi de finances pour l'année 2026. Sur la table de la commission des finances de l'assemblée nationale, le pays a jusqu'au 15 décembre pour adopter cette feuille de route. Principal enjeu pour Dakar : faire baisser le poids de la dette et revenir à l'équilibre budgétaire, alors que le pays fait face à une situation financière très critique et qu'il n'est pas encore parvenu à conclure un nouvel accord de prêt avec le Fonds monétaire international.

Principales mesures envisagées au Sénégal pour tenter de faire baisser le poids de la dette : réduire les dépenses courantes, le train de vite de l'État, et faire rentrer de l'argent dans les caisses via une série de mesures fiscales. L'impôt sur les sociétés va ainsi augmenter de 5% tout comme l'impôt sur le revenu. Le taux de pression fiscale devrait ainsi passer de près de 20% (19,3%) en 2025 à 23% (23,2%) en 2026.

Mais le Sénégal mise aussi sur toute une série de nouvelles taxes : sur les jeux de hasard, les transferts d'argent et d'autres taxes relatives au foncier, ainsi qu'une suppression progressive des exonérations fiscales et une baisse des subventions à l'électricité.

Des recettes fiscales qui devraient ramener au moins 6 milliards de francs CFA dans les caisses de l'État. Des mesures jugées cependant trop ambitieuses par le Fonds monétaire international qui, la semaine dernière, a appelé le Sénégal à avoir une approche « plus équilibrée » en clair, à ne pas miser autant sur la fiscalité et les taxes, supportées à plus de 90% par les ménages et les entreprises, au risque de créer un « choc fiscal » comme le nomment les économistes, faisant planer le risque d'une récession.

Actuellement examiné par la commission des finances, Dakar a jusqu'au 15 décembre pour adopter sa nouvelle feuille de route financière.