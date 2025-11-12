Mali: Une tiktokeuse tuée publiquement

10 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

Mariam Cissé, tiktokeuse Malienne a été fusillée par des djihadistes, le 7 novembre 2025. Avec plus de 90.000 abonnés la jeune fille parlait de sa culture, partageait des vidéos de sa ville Tonka, située dans la région de Tombouctou, au nord du pays.

Elle affichait clairement son soutien aux autorités de son pays. Enlevée la veille de son assassinat, elle était accusée d'informer l'armée malienne des mouvements des djihadistes.

Faut-il le rappeler, le Mali pays voisin à la Côte d'Ivoire est confronté à une profonde crise sécuritaire depuis 2012. Ce pays fait face à des violences de groupes djihadistes affilés à Al-Qaïda et à l'organisation Etat islamique. Non sans oublier la crise socio-économique.

