Afrique de l'Ouest: Lancement par la Cédéao d'un projet d'assistance aux réfugiés burkinabés

En Côte d'Ivoire, la Cédéao a lancé ce 11 novembre un projet d'assistance humanitaire aux demandeurs d'asile, réfugiés et aux communautés hôtes. Selon le HCR, près de 90 000 Burkinabés, fuyant les violences dans leur pays, ont trouvé refuge dans plusieurs localités du nord de la Côte d'Ivoire. À travers cet appui, la Cédéao veut montrer que des solutions régionales sont apportées à ce phénomène.

La Cédéao apporte plus d'un 1 million de dollars. Cet argent va notamment servir à distribuer des vivres aux familles d'accueil, à construire neuf pompes hydrauliques, ou encore, à confectionner des passeports. Dr Sintiki Tarfa Ugbe, la directrice des Affaires Humanitaires de la Cédéao, s'en explique. « Le gouvernement a fait des investissements financiers pour aider les populations vulnérables et a établi une base de données des personnes déplacées. Ce sont des bonnes pratiques que la Cédéao veut valoriser ».

Le gouvernement ivoirien a mis en place deux sites d'accueil dans le Bounkani et Le Tchologo. Mais l'essentiel des personnes déplacées est soutenu par des familles hôtes, dans des villages. Par ailleurs, depuis le 2 juillet dernier, le gouvernement reconnait le statut de réfugié. « Une protection supplémentaire », précise Joachim Kanté Kouassi, le directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères. « C'est une protection supplémentaire. En plus, ça va pouvoir enclencher le retour dans leur pays d'origine pour ceux qui le souhaitent, au moment où la situation va se régulariser ».

Cet appui de la Cédéao survient à quelques semaines de la clôture des activités du bureau multi-pays du Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés, le HCR. Olivier Beer, son responsable, salue donc ce geste de solidarité. « Ça permet de renforcer le rôle de l'État dans la protection des réfugiés. C'est d'autant plus important que les moyens diminuent. Donc, ce geste de la Cédéao montre vraiment l'engagement de la sous-région à ne pas oublier les personnes en détresse ». La Cédéao apporte une aide similaire auprès des autres pays affectés par l'afflux de réfugiés fuyant la crise au Sahel.