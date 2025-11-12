Bénin: Elections locales - L'invalidation du parti Les Démocrates est «inacceptable»

Au lendemain de l'invalidation de sa liste par la Commission électorale pour les élections communales du 11 janvier, le parti d'opposition Les Démocrates a fermement rejeté cette décision qu'il juge « inacceptable ».

Au Bénin, la Commission électorale nationale autonome (Cena) a annoncé, le 10 novembre 2025, que les listes de candidatures des Démocrates pour les élections locales du 11 janvier étaient « irrecevables ». Dans une déclaration lue mardi 11 novembre devant la presse, la formation politique réclame un audit des dossiers de l'ensemble des partis politiques concernés par cette procédure.

Guy Mitokpè, secrétaire à la communication du parti, affirme que Les Démocrates ont présenté « le meilleur dossier ». « Nous rejetons cette décision unique et injuste. Nous prendrons toutes les dispositions afin de déposer un recours au niveau de la Cour suprême !

Sur les plus de 28 000 pièces fournies, il ne nous a été fait quelques observations que sur 473 pièces.

Le parti Les Démocrates demande aussi un audit de tous les dossiers de tous les partis politiques au niveau de la Commission électorale nationale autonome afin que chacun puisse se rendre compte de la solidité et de la véracité de notre position parce que nous continuons de croire que nous avons de très bons dossiers...

Le parti Les Démocrates a couvert l'ensemble du territoire national et c'est pour cela que nous avons pris toutes les dispositions en 72 h et afin de pouvoir remplir et être aux normes. »

Les élections municipales au Bénin sont annoncées pour le 11 janvier prochain. Le parti d'opposition avait déjà été recalé pour la présidentielle du 12 avril 2026.