Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 12 novembre 2025

revue de presse

CAN Maroc 2025 - La gratuité des visas électroniques annoncée pour les supporters

À moins de deux mois du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, prévue au Maroc, le Comité Local d’Organisation (CLOCAN) a annoncé la gratuité des visas électroniques délivrés via l’application officielle « Yalla ».

Selon Apanews, cette mesure, rendue publique ce mardi 11 novembre 2025, a été prise en coordination avec la Confédération Africaine de Football (CAF) et les autorités marocaines. Elle vise à faciliter l’arrivée des supporters étrangers en simplifiant leurs démarches d’entrée sur le territoire.

L’application « Yalla », développée conjointement par la CAF et les autorités marocaines, permettra aux visiteurs d’obtenir à la fois leur visa électronique et leur Fan ID, document obligatoire pour accéder aux stades. (Source allAfrica)

Un vaccin 100% africain contre le choléra en phase d'essai

Un espoir contre le choléra pourrait bien venir d’Afrique du Sud. Le laboratoire Biovac a lancé les premiers essais d’un vaccin oral, entièrement conçu et fabriqué sur le continent.

Ces essais visent d’abord à vérifier son innocuité chez l’adulte avant de le comparer aux vaccins déjà disponibles sur le marché. Des volontaires participent actuellement à l’étude dans les provinces de Gauteng, Eastern Cape et KwaZulu-Natal, des régions déjà touchées par des cas de choléra.

“Nous avons lancé le vaccin oral contre le choléra. Il s’agit d’un vaccin important, car c’est le premier vaccin complet que nous produisons sur le continent africain. (…) Si notre vaccin fonctionne, nous pourrons contribuer à la distribution mondiale, notamment dans les zones touchées par les épidémies” explique Professeur Glenda Gray, directrice scientifique du Conseil sud-africain de la recherche médicale (SAMRC). (Source Africanews)

Ethiopie : Climat - Le pays accueillera la COP32 en 2027

L'Éthiopie a été désignée pays hôte de la 32e Conférence des Parties (COP32) des Nations unies sur le climat, prévue en 2027. La décision a été officialisée ce mardi 11 novembre à Belém, au Brésil, où se déroule actuellement la COP30 (10 au 21 novembre).

Addis-Abeba, capitale éthiopienne et siège de l'Union africaine, sera ainsi le théâtre de ce grand rendez-vous mondial consacré à la lutte contre le réchauffement climatique. Il s'agira de la première fois qu'un pays d'Afrique de l'Est accueillera une COP.

Le continent africain a déjà organisé plusieurs conférences climatiques depuis 1992, notamment à Marrakech (Maroc) en 2001, 2016 et 2022, à Nairobi (Kenya) en 2006 et à Durban (Afrique du Sud) en 2011. (Source Le Soleil sn)

Gabon : Sylvia et Noureddin Bongo condamnés à 20 ans de prison par contumace pour détournement de fonds publics

L’épouse et le fils de l’ancien président Ali Bongo ont été reconnus coupables, mercredi 11 novembre, à Libreville, de détournement massif de fonds publics, blanchiment et corruption. Absents du procès, ils ont également été condamnés à verser plus de 2 000 milliards de francs CFA de dommages à l’État gabonais.

La Cour criminelle spécialisée de Libreville a rendu, mercredi 12 novembre, un verdict retentissant : Sylvia Bongo Ondimba, 62 ans, et son fils Noureddin, 33 ans, ont été condamnés à 20 ans de réclusion criminelle et à 100 millions de francs CFA d’amende chacun, pour un vaste système de détournement de fonds publics, blanchiment de capitaux et usurpation de fonctions. (Source Africa Radio)

Sénégal : Aminata Touré désignée pour diriger la coalition présidentielle, le bureau politique de Pastef conteste

Le chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé avoir désigné l’ancienne Premier ministre Aminata Touré pour diriger la conférence des leaders de la coalition “Diomaye Président” qui l’a porté au pouvoir, en remplacement d’Aïda Mbodj, une décision contestée par son parti, le Pastef.

”Par lettre en date du 10 septembre 2025, reçue le même jour, j’ai informé Mme Aida Mbodj de la fin de sa mission à la tête de la Coalition +Diomaye Président+”, a-t-il indiqué, dans une note d’information adressée à ladite coalition.

Bassirou Diomaye Faye a remercié l’ancienne coordonnatrice de la coalition présidentielle pour son ”engagement et son dévouement sans commune mesure”. (Source Agence de Presse Sénégalaise)

ZLECAF : L’Afrique renforce ses alliances commerciales afin de stimuler les marchés

Face aux tensions géopolitiques et aux incertitudes économiques mondiales, les dirigeants africains misent sur l’intégration continentale pour transformer les échanges et stimuler la croissance. Portée par la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), cette ambition s’appuie sur le développement des chaînes de valeur régionales et sur des partenariats repensés, notamment avec l’Union européenne.

Les dirigeants du continent multiplient les initiatives pour redéfinir leurs relations commerciales et renforcer la résilience économique. Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a appelé récemment à une action concertée pour transformer la structure des échanges africains. « L’Afrique doit passer de l’exportation de matières premières à la création d’industries à valeur ajoutée et à une croissance économique inclusive », a-t-il affirmé, insistant sur la nécessité d’une industrialisation portée par le commerce intra-africain. (Source Les Dépêches de Brazzaville)

Au Kenya, les petits fermiers s’essaient à l’IA pour améliorer leurs rendements

Plusieurs applications utilisant l’intelligence artificielle, notamment des robots conversationnels, sont plébiscitées par les agriculteurs kényans.

Samuel Kipyegon a de longues bottes en plastique, une maison au toit bleu, six enfants et 200 caféiers plantés sur un flanc de colline. Sa récolte « n’a jamais été aussi bonne que cette année », s’enthousiasme-t-il, en cette mi-octobre. Le fermier de 54 ans se tient sur son terrain, dans le village d’Emiitiot, dans l’ouest du Kenya. (Source Le Monde Afrique)

Togo : Faure Gnassingbé appelle à un front d’investisseurs pour faire renaître le Sahel

Présent au Forum sur le commerce et l’investissement au Tchad, tenu à Abu Dhabi, le président togolais Faure Gnassingbé a livré un discours fort et visionnaire. Il a plaidé pour une alliance entre investisseurs africains, arabes et internationaux afin de transformer le Sahel en moteur de croissance. Pour le dirigeant togolais, le développement du Sahel conditionne la stabilité de tout le continent.

Son message s’inscrit dans une diplomatie tournée vers l’intégration régionale et la souveraineté africaine. (Source Afrik.com)

Face à un contexte mondial défavorable, le coton africain en lutte pour sa survie

Le contexte géopolitique et économique n'est pas favorable au coton africain. Les pressions sur les prix rendent l'or blanc peu compétitif face à d'autres origines. La filière se retrouve au pied du mur et n'a plus d'autre choix que de travailler pour sa survie.

Le coton africain n'échappe pas au tumulte mondial. Comme d'autres matières premières, il est aussi affecté par les droits de douane instaurés par Washington

Kassoum Koné, le président de l'Association cotonnière africaine : « On dit que les pays n'ont pas d'amitié, mais plutôt des intérêts. Si c'est l'intérêt des pays asiatiques de se tourner vers le coton américain pour avoir la paix, parce qu'ils ont la peur du grand Trump, ils le feront et ce sera dommage pour notre coton ». (Source RFI)

Burkina : Le Pm contre l’exportation illégale des matières premières

Lors de la 22ᵉ édition du Cadre de concertation Gouvernement–Secteur privé, le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a fermement critiqué les agissements de certains opérateurs économiques qui exportent frauduleusement des matières premières brutes.

Le Premier ministre burkinabé a rappelé la nécessité de favoriser la transformation locale des produits agricoles, pilier essentiel du développement industriel du pays. Le chef du gouvernement a dénoncé avec vigueur les exportations frauduleuses de matières premières, une pratique qui prive les industries nationales de ressources indispensables.

Appelant à une vigilance accrue des structures de contrôle, le Premier ministre a regretté la persistance de comportements marqués par la fraude et l’indiscipline, contraires aux efforts de redressement national et à la construction d’une économie intègre. (Source Apanews)