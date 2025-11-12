Niger: Le général Abdourahamane Tiani en tournée dans le pays après plus de deux ans au pouvoir

Le général Abdourahamane Tiani en tournée à l'intérieur du Niger. Le chef du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) a fait étape ce 11 novembre dans la région d'Agadez. Première tournée de cette ampleur, plus de deux ans après la prise du pouvoir par les militaires, pour celui qui est régulièrement accusé de se cantonner dans la capitale Niamey. Le chef du CNSP se sera rendu, en quelques semaines, dans 6 des 8 régions du pays. Comment comprendre ce déplacement ?

Dosso, Tahoua, Agadez, ces derniers jours, après Tillaberi le mois dernier, les prochaines étapes à Zinder et Diffa sont déjà annoncées. Le général Tiani, dans son treillis, a entrepris de faire le tour du Niger.

Discours, bains de foule, rencontres avec autorités locales et chefs traditionnels, revue des troupes. L'occasion, pour le général, de revigorer les militaires, dans un contexte sécuritaire compliqué. Et de répéter que la fermeture de la frontière avec le Bénin reste d'actualité.

Avec cette tournée, Abdourahamane Tiani veut montrer qu'il contrôle la situation du pays, que ses arrières sont assurés, explique un spécialiste du Niger. Alors que ses détracteurs lui reprochent de rester confiné à Niamey, elle lui permet aussi, poursuit-il, de « gagner en popularité, s'il devait dérouler un agenda politique demain ».

« La campagne avant la campagne ? », s'interroge le journal L'Enquêteur. Pour le quotidien, « le chef du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) ne dit pas qu'il veut être président par la voie des urnes. Il montre méthodiquement qu'il est le seul à pouvoir l'être ». Aucune date n'a cependant été fixée pour une éventuelle élection, alors que les partis politiques ont été dissous cette année.