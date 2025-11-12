Congo-Brazzaville: Lutte contre l'insécurité - Le PCT apporte son soutien aux forces de défense et de sécurité

Le secrétaire général du Parti congolais du travail (PCT), Pierre Moussa, a rappelé le 7 novembre, à l'ouverture des travaux de la 15e réunion ordinaire du bureau politique, que ces assises se tenaient dans un environnement national marqué par une avancée significative dans la restauration de la sécurité sur l'ensemble du pays, affirmant par la même occasion son soutien aux forces de défense et de sécurité.

Selon lui, cette dynamique positive est le fruit de la lutte acharnée que les forces de sécurité, sous l'impulsion du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, mènent contre le grand banditisme et toutes les formes de criminalité qui entravent la paix sociale et le développement. « Grâce à une stratégie rigoureuse, le démantèlement des réseaux criminels s'est accéléré. Les populations retrouvent peu à peu la quiétude dans leurs quartiers. Le Parti congolais du travail, fidèle à ses idéaux de paix et de justice sociale, se doit d'accompagner cette dynamique avec responsabilité et vigilance. Notre base militante doit se mobiliser autour des valeurs de civisme, de respect de la vie humaine et de l'ordre républicain telles que défendues et promues par le président de la République et le gouvernement », a indiqué Pierre Moussa.

Abordé par la presse en marge de la 15e réunion ordinaire du bureau politique, le porte-parole du PCT, Parfait Iloki, a rappelé que le parti au pouvoir avait, dès le début de « L'opération zéro pour Kuluna » visant la pacification des villes et du pays, reçu les instructions de son secrétaire général pour mener des actions et campagnes de vulgarisation et de sensibilisation autour de cette opération. D'après lui, le parti aurait même déjà retiré sa confiance à certains de ses membres indélicats ayant terrorisé la population à travers le pays.

« Quand nous lisons les réseaux sociaux comme tout le monde, 99,99 % de la population congolaise soutient cette opération... Le PCT, c'est tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Si le peuple est d'accord, cela veut dire que le PCT aussi est d'accord. Bien avant l'orientation du discours du secrétaire général, vous avez suivi l'interview du président du comité central du PCT lors de l'inauguration du Complexe scolaire de la liberté... C'est une opération qui mérite le soutien total de la population, des institutions et du Parti congolais du travail », a conclu le porte-parole du PCT.