Gabon: Le Chef de l'État échange avec la diaspora gabonaise en République de Guinée

11 Novembre 2025
Gabonews (Libreville)
Par CP

En marge de sa visite officielle en République de Guinée, le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a rencontré ce jour la communauté estudiantine gabonaise résidant à Conakry.

Cette rencontre, placée sous le signe de la franchise et de l'écoute, a permis aux étudiants d'exposer les principales difficultés auxquelles ils sont confrontés, parmi lesquelles les retards dans le paiement des bourses, l'absence d'une mutuelle de santé et le manque de représentation diplomatique du Gabon en Guinée -- un obstacle majeur dans la gestion de leurs démarches administratives.

En réponse, le Chef de l'État a salué le patriotisme, la discipline et la résilience de ces jeunes compatriotes, avant d'annoncer l'ouverture prochaine d'une Ambassade du Gabon à Conakry ainsi que d'une Ambassade de la République de Guinée au Gabon. Ces initiatives visent à renforcer les liens diplomatiques, économiques et humains entre les deux pays frères.

Le Président de la République a également instruit le règlement immédiat des arriérés de bourses et annoncé l'octroi de nouvelles bourses d'études, notamment dans les domaines de la santé et de la formation polytechnique, afin d'accompagner les jeunes Gabonais dans la poursuite de leur excellence académique.

À travers cette rencontre, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema a réaffirmé la place essentielle de la diaspora gabonaise dans la construction du Gabon nouveau : une diaspora considérée comme une force vive de la Nation et un pilier du développement national.

