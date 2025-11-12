Gabon: Novembre bleu - L'institut des maladies infectieuses Professeur Daniel Gahouma (IMIPDG) lance la campagne de dépistage du cancer de la prostate

10 Novembre 2025
Gabonews (Libreville)
Par JBA

L'institut des maladies infectieuses Professeur Daniel Gahouma IMIPDG a lancé officiellement la campagne Novembre bleu ce mercredi 6 du mois en cours à leur siège sis à owendo dans le grand Libreville, sous le thème "Brisons, les tabous, le dépistage sauvé" cette campagne vise à sensibiliser les hommes à l'importance du dépistage précoce du cancer de la prostate.

Encourager le plus grand nombre d'hommes en général et ceux de L'IMIPDG en particulier à prendre conscience de l'importance du dépistage précoce du cancer de la prostate, une cérémonie de lancement officiel de cette campagne a été faite ce mercredi dernier à leur siège.

L'administration par l'entremise de son directeur général adjoint a invité les populations à se faire dépister, soulignant l'importance de la prévention et du dépistage précoce " le cancer de la prostate est le premier cancer chez l'homme, découvert tardivement, il a des conséquences graves tant pour l'individu que pour l'économie du pays" a -t-elle déclaré Irène Mistoul DGA de IMIPDG.

Le chirurgien urologue, le Dr Mbadinga Nzamba, a exhorté les hommes à ne pas avoir peur du toucher rectal, un examen essentiel pour détecter les anomalies de la prostate " le toucher rectal permet de détecter une augmentation du volume de la prostate, en médecine, l'examen clinique reste essentiel, et toucher le patient permet de recueillir des informations cruciales " a-t-il expliqué.

La campagne novembre bleu se déroulera sur plusieurs semaines et vise à sensibiliser un maximum d'hommes à l'importance du dépistage précoce du cancer de la prostate.

