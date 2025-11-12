L'institut des maladies infectieuses Professeur Daniel Gahouma IMIPDG a lancé officiellement la campagne Novembre bleu ce mercredi 6 du mois en cours à leur siège sis à owendo dans le grand Libreville, sous le thème "Brisons, les tabous, le dépistage sauvé" cette campagne vise à sensibiliser les hommes à l'importance du dépistage précoce du cancer de la prostate.

Encourager le plus grand nombre d'hommes en général et ceux de L'IMIPDG en particulier à prendre conscience de l'importance du dépistage précoce du cancer de la prostate, une cérémonie de lancement officiel de cette campagne a été faite ce mercredi dernier à leur siège.

L'administration par l'entremise de son directeur général adjoint a invité les populations à se faire dépister, soulignant l'importance de la prévention et du dépistage précoce " le cancer de la prostate est le premier cancer chez l'homme, découvert tardivement, il a des conséquences graves tant pour l'individu que pour l'économie du pays" a -t-elle déclaré Irène Mistoul DGA de IMIPDG.

Le chirurgien urologue, le Dr Mbadinga Nzamba, a exhorté les hommes à ne pas avoir peur du toucher rectal, un examen essentiel pour détecter les anomalies de la prostate " le toucher rectal permet de détecter une augmentation du volume de la prostate, en médecine, l'examen clinique reste essentiel, et toucher le patient permet de recueillir des informations cruciales " a-t-il expliqué.

La campagne novembre bleu se déroulera sur plusieurs semaines et vise à sensibiliser un maximum d'hommes à l'importance du dépistage précoce du cancer de la prostate.