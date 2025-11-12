Gabon: Le Chef de l'État reçoit les Maires des communes de Libreville, Akanda, Owendo, Ntoum et leurs adjoints

Récemment élus, les Maires des communes de Libreville, Akanda, Owendo, Ntoum et leurs adjoints ont été reçus en audience par le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema.

Cette rencontre, empreinte de solennité et de responsabilité, marque une étape décisive dans la redynamisation de la gouvernance locale au Gabon. Le Président de la République a adressé ses félicitations aux nouveaux élus et les a invités à inscrire pleinement leur action dans la vision de la Cinquième République et dans une démarche de proximité avec les populations.

Le Chef de l'État a rappelé les priorités majeures de l'action municipale, notamment :

· la lutte contre l'insalubrité et l'amélioration du cadre de vie des populations ;

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

· la digitalisation du recouvrement des taxes locales, pour une gestion plus transparente et efficiente ;

· l'embellissement des communes et la modernisation des infrastructures publiques ;

· la rigueur et la bonne gouvernance dans la gestion des marchés, des équipements sportifs et des espaces publics.

Autant d'orientations qui s'inscrivent dans la mise en œuvre du pilier 6 du projet de société du Président de la République, consacré à la décentralisation et au développement harmonieux des collectivités locales.

Le Chef de l'État a par ailleurs exhorté les élus à faire preuve d'efficacité, d'exemplarité, d'intégrité et de courage, afin de produire des résultats concrets et mesurables au service des populations.

Cette audience a également permis au Président Brice Clotaire Oligui Nguema de réaffirmer sa volonté de faire de la décentralisation un levier essentiel du développement local. Ce nouveau mode de gouvernance sera soutenu par la mise en place d'un mécanisme national de suivi-évaluation, garantissant la performance, la transparence et la redevabilité des collectivités territoriales.