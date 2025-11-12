Gabon: Oyem - Tchen Sylvestre Mezui m'Obiang élu à 100% à la tête de la Mairie

Le nouvel édile de la Commune d'Oyem est connu, depuis le dimanche 09 novembre, à l'issue d'un scrutin organisé en cette circonstance et ce conformément au code électoral. Tchen Sylvestre Mezui M'Obiang, candidat unique (UDB), a obtenu la majorité des suffrages exprimés parmi les 39 conseillers et soutenu par le PDS.

C'est un scrutin qui s'est déroulé à la salle de mariage de l'hôtel de ville dans un climat serein empreint de convivialité que lesdits conseillers ont exprimé en toute confiance leur devoir de citoyen.

Tchen Sylvestre Mezui M'Obiang de son nom d'emprunt, Essigang (le Monstre) est un nouveau visage qui incarne le dynamisme, la clairvoyance. Philanthrope de nature à travers ses actes, de par cette élection et selon les témoignages, "les Oyemois ont fait un choix judicieux qui prouve à suffisance de leur maturité politique et symbolise la volonté d'un homme de terrain qui aspire à un développement de la ville de Nkoum-Ekiègn dans toutes ses dimensions".

Le nouvel édile qu'on qualifie de bosseur acharné, mesure le poids de l'héritage qui l'attend dans ses nouvelles fonctions ; car la cité est confrontée à plusieurs défis. Il y va des délestages, aux coupures d'eau, du chômage des jeunes, la voirie, l'insécurité, à l'assainissement …

Au sortir de ce conclave, Tchen place l'homme au cœur de ses actions et demande à tout un chacun à jouer sa partition pour le bien-être des populations. Par ailleurs, il faut dire que la seconde phase de cette série a été concentrée à l'élection des Maires Adjoints qui sont au nombre de 04 au total, et qui s'établit dans l'ordre suivant :

Zomo Ekoga Melaïde Julia, Nkoghe Merlin Fulbert, Nguema Eyi Clotaire et enfin Mamadou Salissou Hamawa Yaro. Au terme de ce scrutin, à l'ouverture à la clôture le Gouverneur a pris une part active, avant d'exhorter à la nouvelle équipe d'impulsée une dynamique pour le rayonnement de leurs actions sur le terrain.

Photo de famille, accolades, tour de ville et vin d'honneur au domicile de l'élu ont constitué le clap de fin.