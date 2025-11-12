Gabon: Le ministre de l'Economie numérique gabonais reçu par le Président directeur général de Maroc Telecom

11 Novembre 2025
Gabonews (Libreville)
Par Mendi

Rabat, Royaume du Maroc- En marge de sa participation à l'Africa Financial Summit (AFIS) 2025, le ministre gabonais de l'Economie numérique, de la Digitalisation et de l'Innovation a été reçu par le Président directeur général de Maroc Telecom

Étaient également présents le Vice-Président du Groupe Maroc Telecom, le Directeur Général de Moov Africa Gabon Telecom, ainsi que le Directeur Général de l'Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT) du Maroc.

Les échanges ont porté sur plusieurs axes stratégiques, notamment :

- la consolidation et la diversification des investissements dans les infrastructures numériques, notamment la fibre optique, ainsi que dans les services, afin que Moov Africa contribue activement à l'éclosion de start-ups gabonaises ;

- le rapprochement progressif entre l'INPT (Maroc) et l'INPTIC (Gabon) en vue d'améliorer la qualité de l'enseignement et de renforcer les synergies académiques ;

- L'accroissement de l'offre de stages et de programmes de formation pour former davantage de gabonais au métiers du numérique conformément aux tendance et aux besoins du marché dans les années à venir.

Cette rencontre s'inscrit dans la vision du Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, visant à accélérer la transformation numérique du Gabon à travers des partenariats stratégiques et structurants.

Lire l'article original sur Gabonews.

