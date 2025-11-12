Gabon: Le pays à la 26e Assemblée générale de l'ONU Tourisme et au Forum Tourise 2025 à Riyad

Le Gabon poursuit son engagement sur la scène internationale du tourisme !

Le Ministre du Tourisme Durable et de l'Artisanat, M. Pascal Ogowe Siffon, prend part à la 26e Assemblée générale de l'ONU Tourisme, organisée à Riyad (Arabie saoudite) à l'occasion du 50e anniversaire de l'organisation.

Aux côtés de S.E. Allegra Pamela Bongo, Ambassadeur du Gabon près le Royaume d'Espagne et Représentant permanent du Gabon auprès d'ONU Tourisme, et de S.E. Guy Ibrahim Membourou, Ambassadeur du Gabon près le Royaume d'Arabie saoudite, le Ministre réaffirme la vision du Gabon pour un tourisme durable, inclusif et créateur de valeur.

À l'issue de cette Assemblée, M. le Ministre prendra également part, sur invitation de Son Altesse la Princesse Sarah bint Abdulaziz Al Saoud, au Forum Tourise 2025, grand rendez-vous mondial des décideurs et investisseurs du tourisme.

Cette présence marque une nouvelle étape dans la stratégie du Gabon : renforcer ses partenariats, attirer les investissements et affirmer sa place parmi les destinations émergentes du tourisme international.