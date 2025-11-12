Gabon: Le pays à la 26e Assemblée générale de l'ONU Tourisme et au Forum Tourise 2025 à Riyad

11 Novembre 2025
Gabonews (Libreville)
Par MTDA

Le Gabon poursuit son engagement sur la scène internationale du tourisme !

Le Ministre du Tourisme Durable et de l'Artisanat, M. Pascal Ogowe Siffon, prend part à la 26e Assemblée générale de l'ONU Tourisme, organisée à Riyad (Arabie saoudite) à l'occasion du 50e anniversaire de l'organisation.

Aux côtés de S.E. Allegra Pamela Bongo, Ambassadeur du Gabon près le Royaume d'Espagne et Représentant permanent du Gabon auprès d'ONU Tourisme, et de S.E. Guy Ibrahim Membourou, Ambassadeur du Gabon près le Royaume d'Arabie saoudite, le Ministre réaffirme la vision du Gabon pour un tourisme durable, inclusif et créateur de valeur.

À l'issue de cette Assemblée, M. le Ministre prendra également part, sur invitation de Son Altesse la Princesse Sarah bint Abdulaziz Al Saoud, au Forum Tourise 2025, grand rendez-vous mondial des décideurs et investisseurs du tourisme.

Cette présence marque une nouvelle étape dans la stratégie du Gabon : renforcer ses partenariats, attirer les investissements et affirmer sa place parmi les destinations émergentes du tourisme international.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.