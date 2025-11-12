Gabon: Séance de travail du ministre Nembé avec la Société Équatoriale des Mines (SEM)

Le Ministre des Mines et des Ressources Géologiques, M. Gilles Nembé, a présidé ce jeudi une importante séance de travail avec la Société Équatoriale des Mines (SEM), conduite par son Directeur Général, M. Jules Ngwa Emane.

Cette rencontre, tenue en présence du Secrétaire Général du Ministère s'inscrit dans le cadre du suivi des instructions données par le Ministre à la direction générale de la SEM pour l'élaboration d'une stratégie de développement quinquennal 2026-2030, dont l'objectif principal est de viser un chiffre d'affaires annuel de 500 milliards de FCFA à l'horizon 2030.

Au cours de la séance, M. Jules Ngwa Emane a rappelé que ce travail s'inscrit dans la vision du Ministre visant à repositionner la SEM au cœur de la stratégie nationale de valorisation et de transformation des ressources minières. Selon lui, cette ambition s'appuie sur un constat de départ sans équivoque : le chiffre d'affaires actuel de la SEM est de 6,3 milliards de FCFA et ne reflète pas les ambitions du pays dans le secteur des mines.

Dans son exposé, le Directeur Général a présenté les principaux défis identifiés pour relever ce défi de croissance, notamment l'absence de certification internationale (NI43-101 / JORC), rendant la valorisation des ressources difficile, ainsi qu'un déséquilibre technique au niveau des ressources humaines, marqué par un déficit de métiers prioritaires au sein de la structure.

« Pour atteindre les objectifs fixés par Monsieur le Ministre, la SEM devra impérativement se transformer en profondeur. Notre stratégie s'articule autour de deux phases : la première, de 2026 à 2030, portera sur la transformation et le développement de nouvelles mines ; la seconde, de 2031 à 2037, sera axée sur l'expansion et la consolidation des acquis.

Cette démarche permettra à la SEM de passer d'un opérateur partenarial à une entreprise minière industrielle de référence africaine, tout en renforçant la souveraineté minière du Gabon », a déclaré M. Jules Ngwa Emane, Directeur Général de la SEM.

Après avoir suivi avec attention la présentation et les échanges qui ont suivi, le Ministre Gilles Nembé a tenu à féliciter la direction générale pour la qualité du travail accompli, tout en soulignant que la réalisation de l'objectif de 500 milliards de FCFA nécessitera une profonde restructuration organique et un appui politique fort au plus haut niveau de l'État.

Le Ministre a encouragé la SEM à agir de manière graduelle et structurée dans la mise en œuvre de cette stratégie, tout en veillant à intégrer le volet exploitation minière dans le plan quinquennal, afin d'assurer la cohérence de la démarche avec les attentes du Gouvernement.

Il a également invité la SEM à ne pas fonder ses projections sur les dividendes et participations, mais sur des performances opérationnelles tangibles, gages de stabilité et de croissance durable.

Évoquant la question de l'industrialisation, notamment dans le segment aurifère, le Ministre a tenu à clarifier la position du Gouvernement : « L'industrialisation doit servir à accroître la production et non à compromettre la sécurité des populations. Le Chef de l'État a été très clair à ce sujet : aucune ambition économique ne doit se faire au détriment de la santé et de la sécurité des Gabonais. Le mercure et le cyanure ne sont utilisables au Gabon »

Pour le Ministre, il est temps que la SEM remplisse pleinement le rôle pour lequel elle a été créée, à savoir assurer la présence de l'État dans toutes les phases de la chaîne de valeur minière, de l'exploration à la commercialisation, et devenir un acteur moteur de la politique nationale de transformation industrielle.

Le Ministre a en outre relevé que la SEM comptait un ratio très élevé de personnels de soutien. Il a donc invité le Directeur Général à créer les conditions d'un redéploiement fonctionnel, en collaborant étroitement avec l'École des Mines et de la Métallurgie de Moanda (E3MG) pour combler les insuffisances en compétences.

En conclusion, M. Gilles Nembé a réaffirmé la volonté du Gouvernement d'accompagner la SEM dans cette phase de redressement et de transformation, avant d'instruire la tenue d'une réunion de mise au point dans quinze jours, afin d'évaluer les premières orientations issues de cette stratégie quinquennale.