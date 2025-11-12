Gabon: Le Chef de l'État en visite officielle en Guinée Conakry

11 Novembre 2025
Gabonews (Libreville)
Par CP

Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, est arrivé ce lundi à Conakry, capitale de la République de Guinée, dans le cadre d'une visite officielle.

Au cours de ce déplacement, le Chef de l'État prendra part, aux côtés de Son Excellence Mamadi Doumbouya, Président de la République de Guinée, au lancement officiel du méga projet intégré mines-infrastructures de Simandou.

Ce projet d'envergure, associant exploitation minière, construction ferroviaire et développement portuaire, symbolise la volonté du continent africain de valoriser ses propres ressources pour impulser un développement endogène, durable et souverain.

Pour le Gabon, nation minière résolument engagée dans la transformation locale de ses ressources, notamment le manganèse et le fer, cette initiative représente une opportunité privilégiée d'échanges d'expériences en matière de gestion responsable et stratégique des richesses naturelles.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette visite, la première du Président Brice Clotaire Oligui Nguema en République de Guinée depuis son investiture, marque une étape importante dans le renforcement des relations bilatérales entre Libreville et Conakry, fondées sur la coopération Sud-Sud, la solidarité africaine et la quête d'un développement partagé.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.