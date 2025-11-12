Gabon: Le Chef de l'État en visite officielle en Guinée Conakry

Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, est arrivé ce lundi à Conakry, capitale de la République de Guinée, dans le cadre d'une visite officielle.

Au cours de ce déplacement, le Chef de l'État prendra part, aux côtés de Son Excellence Mamadi Doumbouya, Président de la République de Guinée, au lancement officiel du méga projet intégré mines-infrastructures de Simandou.

Ce projet d'envergure, associant exploitation minière, construction ferroviaire et développement portuaire, symbolise la volonté du continent africain de valoriser ses propres ressources pour impulser un développement endogène, durable et souverain.

Pour le Gabon, nation minière résolument engagée dans la transformation locale de ses ressources, notamment le manganèse et le fer, cette initiative représente une opportunité privilégiée d'échanges d'expériences en matière de gestion responsable et stratégique des richesses naturelles.

Cette visite, la première du Président Brice Clotaire Oligui Nguema en République de Guinée depuis son investiture, marque une étape importante dans le renforcement des relations bilatérales entre Libreville et Conakry, fondées sur la coopération Sud-Sud, la solidarité africaine et la quête d'un développement partagé.