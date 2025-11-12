Congo-Brazzaville: Site spirituel « le Trou de Dieu » - Plus de 1 000 arbres d'essences variées plantés

A l'occasion de la célébration de la trente-neuvième Journée nationale de l'arbre, le site spirituel « le Trou de Dieu » situé à quelques kilomètres du district de Kinkala dans le département du Pool, a servi de cadre au planting de plus d'un millier d'arbres aux essences variées sur une superficie de deux hectares. Une séance orchestrée par le préfet du département du Pool, Jules Mounkala-Tchoumou, qui avait à ses côtés la présidente du Groupe de réflexion et d'action pour un Congo émergent (Grace), Bélinda Ayessa.

La cérémonie placée sous le signe de la responsabilité environnementale a connu la participation des populations du département du Pool avec à leur tête, le préfet Jules Mounkala-Tchoumou. La présidente du Grace, Bélinda Ayessa, venue de Brazzaville avec les membres de son association participait également à cet exercice de reboisement marquée symboliquement par la plantation du « Baobab de la paix ».

Le préfet du département du Pool, Jules Mounkala-Tchoumou, a apprécié l'événement à sa juste valeur. « Cette cérémonie a eu une forte participation et une forte mobilisation. Nous voulons remercier la présidente de l'association Le Grace, Bélinda Ayessa, qui a participé activement à cette cérémonie. Elle a mobilisé beaucoup de ses militants qui ont pris une part très active à cette trente-neuvième Journée nationale de l'arbre. Et nous avons terminé ce planting par cette symbolique du « Baobab de la paix ». A propos, le Président de la République, chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, qui a fait de la paix son credo, s'est beaucoup investi pour que la paix soit une réalité dans ce département. Voilà pourquoi il est toujours important de faire des gestes comme celui-là pour rappeler aux uns et aux autres que nous avons le devoir de vivre ensemble, que nous avons le devoir de pérenniser la paix et, comme le baobab, la paix doit être éternelle dans le département du Pool », a déclaré le préfet Jules Mounkala-Tchoumou.

Pour le prêtre de Kinkala, cette Journée est assez habituelle au Congo mais celle de l'année 2025 prend une connotation particulière. « Que ces actes très symboliques soient aussi accompagnés d'actions pour le développement pour que la paix soit aussi vraiment pérenne », a-t-il souligné.

De son côté, la directrice générale du mémorial Pierre Savorgnan-de-Brazza, présidente de l'association Le Grace a salué cette initiative. « Le message est simple, on est congolais et nous suivons simplement le mot d'ordre du Chef de l'Etat qui nous demande de planter un arbre. Mais l'initiative doit être aussi personnelle. Je crois qu'il doit y avoir un véritable sursaut et que chacun comprenne que l'arbre c'est la vie. Planter un arbre c'est planter l'éternité, car l'arbre vit des siècles. Je pense que le message est clair, on est congolais et nous devons aussi accomplir ce devoir là. Nous accompagnons seulement cet acte d'action qui est une très belle action, noble, d'ailleurs et à saluer grandement », a indiqué Bélinda Ayessa.

La trente-neuvième édition de la Journée nationale de l'arbre a été célébrée sur le thème : « Un arbre, une forêt, une plantation pour un Congo florissant pendant la décennie des Nations Unies pour l'afforestation et le boisement ».