Congo-Kinshasa: Santé - Une tendance baissière des cas de Mpox

Le Comité de coordination stratégique a tenu sa réunion pour le compte de la 44ème semaine épidémiologique sur les menaces sanitaires en RDC dont le Mpox (variole du singe), la maladie à virus Ebola (MVE), le choléra, ainsi que les activités liées à la rougeole et aux Journées de vaccination supplémentaires (AVS) contre la poliomyélite.

S'agissant de Mpox, il a été révélé que la réponse à la variole du singe reste dans une phase de désescalade, avec une tendance à la baisse des notifications, estimées à 711 cas à la semaine 44. La létalité continue également de diminuer. Néanmoins, le Comité de coordination a reconnu une augmentation des cas dans la province du Sankuru où une équipe technique appuyée par l'Inspection Générale de la Santé va bientôt être déployée pour renforcer la riposte. Des ressources importantes ont déjà été mobilisées dans cette zone et une évaluation des résultats est prévue.

Toujours dans le cadre de la riposte, les activités de vaccination et d'extension du réseau de laboratoires de biologie moléculaire se poursuivent afin d'améliorer la détection de la Mpox dans l'ensemble du pays. Quant à la réponse au virus Ebola (MVE), le Comité a fait savoir que le pays se trouve actuellement à 20 jours de la désactivation de la réponse à la maladie prévue pour le 30 novembre prochain. Les activités de surveillance épidémiologique demeurent renforcées dans l'épicentre de Bulape, ainsi que dans les zones de santé voisines et élargies, notamment Tshikapa et Kananga.

Un plan de résilience, d'un montant estimé à 20 millions de dollars, a été également présenté. Ce plan vise à renforcer le système de santé au-delà des interventions d'urgence. Les partenaires ont été invités à s'aligner et contribuer à son financement.

À ce jour, plus de 45 000 personnes ont été vaccinées contre la MVE, et la RDC s'apprête à solliciter des doses additionnelles pour renforcer sa capacité de réponse face à d'éventuelles épidémies futures.

La réponse contre le choléra connaît aussi une désescalade, bien que certaines provinces, notamment le Nord-Kivu, le Sud-Kivu et le Haut-Lomami, enregistrent encore des taux élevés de cas liés à l'insécurité persistante. La cartographie actualisée de la rougeole indique 176 zones de santé en alerte. Les équipes travaillent à compléter les données individuelles pour affiner la cartographie et préparer l'introduction du nouveau vaccin bi-antigène RR (Rougeole-Rubéole).

Le déploiement des superviseurs nationaux dans les 7 provinces ciblées débutera le 15 novembre 2025. Le niveau national de préparation est estimé à 70%, malgré quelques retards de financement au Haut-Katanga et au Lualaba, qui seront résolus dans les prochains jours.

Enfin, la réunion a noté que les préparatifs des activités de vaccination contre la poliomyélite avancent de manière satisfaisante. Ces activités s'inscrivent dans le cadre des activités supplémentaires de vaccination, visant à renforcer la couverture vaccinale et prévenir la résurgence du poliovirus dans le pays.