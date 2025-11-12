Congo-Brazzaville: Commémoration - Brazzaville se souvient de la date du 11 novembre 1918

Le ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, et l'ambassadrice de France au Congo, Claire Bodonyi, accompagnés du préfet de Brazzaville, Gilbert Mouanda-Mouanda, du consul général de la Belgique au Congo, Laurent Frederickx, du secrétaire général de l'Office national des anciens combattants, David Wissika, ont déposé le 11 novembre à Brazzaville des gerbes de fleurs au pied de la stèle érigée en mémoire de la fin de la Première Guerre mondiale.

Hautement symbolique, le 107e anniversaire de l'armistice du 11 novembre s'est déroulé en présence de l'attaché de défense de l'ambassade de France, le colonel Thomas Cassan, des autorités congolaise et françaises, des responsables des Forces armées congolaises et des anciens combattants.

Il a été marqué par la lecture des lettres d'André Fribourg au journal l'Opinion (1915) et des extraits du Carnet de Maurice Genevoix (1914) par les élèves du lycée Saint Exupéry et de l'Ecole militaire préparatoire Général Leclerc qui, évoquant les sacrifices consentis par les anciens combattants, ont écrit : « Voilà près d'un mois que je me suis ni déshabillé, ni déchaussé ; je me suis lavé deux fois : dans une fontaine et dans un ruisseau près d'un cheval mort ; je n'ai jamais approché un matelas ; j'ai passé toutes mes nuits sur la terre. On dort un quart d'heure de temps en temps. On dort debout, à genoux, assis, accroupis et même couché. On dort le jour ou la nuit, à midi ou le soir. On dort sur les chemins, dans les taillis, dans les tranchées, dans les arbres, dans la boue. On dort même sous la fusillade. Le silence seul réveille... ».

A l'issue de la cérémonie, l'attaché de défense de l'ambassade de France au Congo, le colonel Thomas Cassan en a rappelé le contexte : « Le 11 novembre c'est d'abord la commémoration de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Depuis 2012 en France, c'est aussi la journée d'hommage à nos morts en opération. Et, quand on est ici à Brazzaville, j'ajoute une troisième connotation importante : c'est aussi un hommage à tous les soldats également africains qui ont combattu lors de la première guerre mondiale. Ici au Congo, on a l'exemple de la bataille de Mbirou en 1914 dans le nord de Ouesso, où, beaucoup de soldats congolais, mais pas uniquement, toute l'Afrique centrale, ont combattu au côté de la France, pour repousser les Allemands qui tentait de s'emparer du Moyen-Congo. Voilà, un clin d'oeil de l'histoire qu'il est plaisant de rappeler à cette occasion, pour que Français, Congolais, Africains, mais aussi Européens, soient unis ensemble pour honorer ceux qui ont défendu la paix et ceux qui sont toujours au service de la paix ».

Le 11 novembre marque la date anniversaire de l'armistice de 1918. Ce document signé entre l'Allemagne et la Triple-Entente (France, Grande-Bretagne, Etats-Unis) et prélude au Traité de Versailles de 1919 a suspendu les combats qui faisaient rage depuis quatre ans entre les deux camps. Il s'agit d'une date clé qui marque la fin de la Première Guerre mondiale.