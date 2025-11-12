Congo-Brazzaville: « Rumba bolingo live » - Brazzaville célébrera l'échange culturel en musique

Le vendredi 15 novembre, Brazzaville vibrera au rythme de la rumba congolaise lors du spectacle « Rumba bolingo live », un concert exceptionnel né de la deuxième formation internationale dédiée à la rumba congolaise. Cette aventure musicale, portée par Djoson Philosophe et son orchestre Super Nkolo Mboka avec une équipe de musiciens venus de France, promet une soirée où l'âme de la rumba se mêlera à la fraîcheur de la découverte.

Après une première session réussie ayant réuni dix stagiaires français autour de la rumba, cette seconde résidence poursuit l'élan d'un projet ambitieux : faire de Brazzaville un véritable carrefour de transmission culturelle et de promotion de la rumba. Pegguy Maho, responsable de la formation témoigne de son succès : « nous avons eu des retombées déjà extraordinaires sur la première session avec les premiers stagiaires. Des clips ont été tournés, des chansons enregistrées, de nouveaux EP produits. Et là, on continue sur notre lancée avec une nouvelle équipe, une nouvelle émotion, une nouvelle saison ».

Inscrite depuis le 14 décembre 2021 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'Unesco, la rumba congolaise incarne des valeurs de partage, d'amour et de mémoire collective. C'est précisément cette richesse que les musiciens français sont venus explorer. « Nous voulons approfondir nos connaissances, comprendre la musique de l'intérieur, apprendre son histoire et sentir son énergie ici, au Congo », a confié l'un des stagiaires.

Sous la direction artistique de Djoson Philosophe, cette résidence artistique se veut un véritable pont entre cultures. L'artiste formateur y voit une mission. « L'ambition de Bolingo ya Rumba est de permettre à la rumba congolaise de continuer à consolider son influence internationale, en combinant apprentissage et jeu. La formation immersive et le quiz pédagogique sont une passerelle entre culture, éducation et divertissement », a-t-il déclaré.

