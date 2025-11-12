Congo-Brazzaville: Chine - Raffermir la coopération pour de nouvelles perspectives

Le développement et la modernisation ont constitué l'ossature du quatrième plénum du 20e Comité central du Parti communiste chinois qui s'est récemment tenu à Beijing. Tournés vers l'avenir, la Chine et le Congo oeuvrent à leur façon pour réaliser un développement plus modéré et de haute qualité pour poursuivre la marche en avant vers un avenir plus radieux.

De retour, il y a une semaine à Oyo, ville natale du président d la République, Denis Sassou-N'Guesso, l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Congo, An Qing, a salué le dynamisme et la vitalité qui règnent dans cette localité, mais aussi au niveau national. Elle se rappelle les efforts inlassables que le peuple chinois déploie dans ce pays pour tracer la voie de la modernisation.

« Nous devons saisir la tendance historique pour ouvrir de belles perspectives au développement dans les cinq ans à venir. Aujourd'hui, la Chine voit son volume du commerce des marchandises et celui de son commerce des services se classer respectivement au premier et au deuxième rang mondial, sa croissance moyenne s'élevant à 5,5% et sa contribution à l'économie mondiale atteindre à la hauteur de 30%. Elle a réussi à mettre en place les plus vastes systèmes d'éducation, de sécurité sociale et de santé publique dans le monde », a indiqué la diplomate.

Comme l'a dit le Président Denis Sassou-N'Guesso, les accomplissements que la Chine avait obtenus dans son développement sont « remarquables ». Selon elle, par ses efforts constants, la Chine a réalisé la transition d'un pays extrêmement pauvre et faible vers le plus grand pays en développement. Elle a frayé, par ses actions concrètes, une bonne voie à suivre marquée par l'ouverture, l'inclusion et la coopération gagnant-gagnant.

« Personne ne peut retourner à l'isolement sous le même ciel, et un simple trait d'union ne suffit pas à relier le grand village planétaire », déclare An Qing citant un adage chinois.

Fort de son développement, la Chine encourage, par la réussite de la modernisation, le Congo et d'autres pays en développement à choisir en toute indépendance la voie de développement adaptée à leurs réalités nationales.

Pour répondre de manière satisfaisante aux besoins du peuple, la diplomate chinoise invite à fructifier la modernisation au bénéfice de chaque foyer, et oeuvrer pour promouvoir l'éducation universelle de haut niveau, la création d'emplois suffisants en quantité et en qualité, la répartition des revenus juste et ééquitable, l'égalité d'accès aux services publics et la soutenabilité du système de sécurité sociale. Il s'agit, estime-t-elle, de renforcer le sentiment de bonheur de chaque ménage, de satisfaire l'aspiration croissante du peuple à une vie meilleure, et de faire bénéficier les acquis de la modernisation au peuple.

D'après elle, il est impérieux d'élargir les intérêts communs pour créer de vastes opportunités au développement partagé de tous les pays. Car, souligne-t-elle, le développement est un sujet éternel des sociétés humaines.

« Ces dernières années, la situation internationale est complexe et sévère, ce qui se traduit par la montée de l'unilatéralisme, du protectionnisme et la multiplication des actes hégémoniques. Face au contre-courant de notre époque, la Chine se tient fermement du côté de l'équité, de la justice et de l'impartialité »,

Coprésident du FOCAC, la Chine et le Congo, travaillent, sous la conduite leurs chefs d'Etat en étroite coordination pour suivre le courant de notre époque et ouvrir de nouveaux horizons sur la base des acquis, construire ensemble une communauté d'avenir partagé de haut niveau, consolider la certitude de la coopération gagnant-gagnant afin de jouer un rôle important dans le développement et le progrès de l'humanité.