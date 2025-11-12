Congo-Brazzaville: Réforme de l'État - Le Canada disposé à accompagner le pays

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la Réforme de l'État, Luc Joseph Okio, a reçu ce 10 novembre à Brazzaville une délégation de l'École nationale d'administration publique (ENAP) du Canada. Cette visite vise à renforcer la coopération en matière de formation, de gouvernance et de modernisation de l'administration publique congolaise.

La délégation de l'ENAP du Canada, conduite par Louise Picard, coordinatrice de la coopération internationale, et Stéphanie Simard, conseillère aux affaires internationales, est venue rassurer les autorités congolaises de leur disponibilité à accompagner les projets de réforme en cours dans le pays. Cette institution universitaire canadienne de référence est reconnue mondialement pour son expertise en gouvernance publique et en gestion des ressources humaines.

Durant son séjour de cinq jours, l'équipe de l'ENAP tiendra plusieurs séances de travail avec des acteurs des secteurs public, privé et de la société civile, afin d'identifier des axes de collaboration concrets en matière de formation, de professionnalisation et de développement des capacités. Cette mission s'inscrit dans le cadre de l'axe 2 du Plan stratégique de la réforme de l'État (PSRE 2025-2029), consacré à la rationalisation de l'administration publique congolaise. Louise Picard a indiqué que les deux parties vont essayer de finaliser les modalités de coopération, notamment en ce qui concerne l'appui de l'ENAP à la modernisation de l'appareil administratif national.

Une attention particulière sera accordée au renforcement des capacités organisationnelles et à la promotion d'une culture de la performance au sein des institutions publiques. Selon le ministère Luc Joseph Okio, cette démarche s'inscrit dans un effort global visant à institutionnaliser et professionnaliser l'évaluation de l'action publique. Déjà engagée dans des partenariats similaires avec d'autres institutions internationales, le Congo voit en l'ENAP un partenaire stratégique dans sa quête de modernisation et d'efficacité administrative.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres